Yağışlar etkisini gösterdi, sular tekrar barajla buluştu

Bölge halkı yağışlar sebebiyle gecenin hayli gürültülü geçtiğini ve şiddetli bir şekilde hissettiklerini dile getirdi. Kozan Barajı'na akan suların uzun süredir kuru olduğunu belirten yerliler, yağışların devam ettiğini ve su taşkınları oluştuğunu da ekledi.

Meteorolojiye göre ise ilçedeki yağışlar, akşam saatlerine kadar devam edecek.