Yağışlar etkisini gösterdi, sular tekrar barajla buluştu
13.02.2026 16:07
Son Güncelleme: 13.02.2026 16:34
İHA
Adana'da etkisini gösteren şiddetli sağanak yağışlar, kuruyan su kaynaklarını yeniden canlandırdı.
Kozan ilçesinde sabah saatlerinden beri etkili olan sağanak yağış, etkisini göstermeye devam ediyor. Su seviyesinin yükselmesiyle beraber Dağılcak Tabiat Parkı'ndaki dere coştu ve park yolunda heyelan meydana geldi. Yetkililer tarafından kısa sürede kapanan yol açıldı.
Kozan-Adana karayolu güzergahındaki dereler uzun süredir akmazken, yağışlar sebebiyle tekrar akmaya başladı. Yağışlarla beslenen sular, kayaların arasından süzülerek Kozan Barajı'na aktı.
Bölge halkı yağışlar sebebiyle gecenin hayli gürültülü geçtiğini ve şiddetli bir şekilde hissettiklerini dile getirdi. Kozan Barajı'na akan suların uzun süredir kuru olduğunu belirten yerliler, yağışların devam ettiğini ve su taşkınları oluştuğunu da ekledi.
Meteorolojiye göre ise ilçedeki yağışlar, akşam saatlerine kadar devam edecek.
