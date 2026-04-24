Yağışlar rekor kırdı, kuruyan şelale canlandı
24.04.2026 13:28
İHA
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde geçen sene kuruyan Su Uçuran Şelalesi, rekor seviyedeki yağışların ardından hayata döndü.
Tokat'ın Reşadiye ilçeside Çakmak Köyü yakınlarında bulunan ve görüntüsüyle mest eden Su Uçuran Şelalesi, geçen sene sıcak hava ve bilinçsiz sulama nedeniyle tamamen kurudu.
Temmuz 2025'te susuz kalan şelale, vatandaşların endişelenmesine yol açtı.
Son günlerde etkili olan rekor seviyedeki yağışlar ve yüksek kesimlerdeki karların erimesiyle birlikte şelale yeniden canlandı.
Daha önce kurumuş haliyle görüntülenen Su Uçuran Şelalesi'nin yeniden akmaya başlaması hem yöre halkını hem de bölgeden geçen vatandaşları sevindirdi.
"ESKİ GÖRÜNTÜSÜNE KAVUŞTU"
Şelalenin eski görüntüsüne kavuşmaya başladığını belirten Süleyman Yaprak, "Su Uçuran Şelalesi kurumuştu. Son günlerde yağışlardan dolayı şelalemiz eski görüntüsüne kavuştu. Bu durumdan biz de çok mutluyuz" dedi.
