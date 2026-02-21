Yağışlar üreticinin yüzünü gülüyor. Her metrekareye 23 kilogram yağış düşüyor

Bölgede etkisini gösteren yağmur ve kar yağışları sebebiyle son bir ayda metrekareye ortalama 23 kilogram yağış düşüyor. Yağışların da ekili alanlara ve yer altı su seviyelerine olumlu yansıması bekleniyor. Bölge halkı, yağışların mevsim normallerinde devam etmesi halinde verimli bir sezon geçirmelerini temenni ediyor.

Yağışların üreticiler açısından önemli olduğunu belirten çiftçi Mehmet Elmas, yağışların çiftçilerin yüzünü güldürdüğünü söylüyor.