Yağışlar üreticinin yüzünü gülüyor. Her metrekareye 23 kilogram yağış düşüyor

21.02.2026 14:54
İHA
Edirne'de artan yağışlar, hem vatandaşları hem de çiftçiyi sevindirdi. Yağışlar sebebiyle ürerticiler verimli bir sezon bekliyor.
Bölgede etkisini gösteren yağmur ve kar yağışları sebebiyle son bir ayda metrekareye ortalama 23 kilogram yağış düşüyor. Yağışların da ekili alanlara ve yer altı su seviyelerine olumlu yansıması bekleniyor. Bölge halkı, yağışların mevsim normallerinde devam etmesi halinde verimli bir sezon geçirmelerini temenni ediyor.
Yağışların üreticiler açısından önemli olduğunu belirten çiftçi Mehmet Elmas, yağışların çiftçilerin yüzünü güldürdüğünü söylüyor.
VERİM AÇISINDAN BELİRLEYİCİ
Başka bir çiftçi ise, bir aydır havaların yağışlı olduğunu, nisan yağmurlarının yağmasıyla da daha bereketli bir döneme gireceklerini belirtti.
Üreticiler, önümüzdeki aylarda da yağışların düzenli devam etmesinin tarımsal verim açısından belirleyici olacağını belirtti.
