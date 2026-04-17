Yağışların etkisiyle su seviyesi yüzde 100'e ulaştı. Tahliye işlemi başladı
17.04.2026 13:33
AA
Erzincan'da bulunan Göyne Barajı, yoğun yağışların etkisiyle yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. Alanda tahliye işlemine başlandı.
Çatalarmut köyündeki Devlet Su İşleri'ne ait baraj, kentte yaklaşık 50 bin dekarlık tarım arazisinin sulanmasına olanak sağlıyor. Kafes balıkçılığı için de kullanılan barajda, modern sistemlere geçişle birlikte su kaynakları daha verimli yönetiliyor.
Kış ve ilkbahar aylarında etkili olan yağışların katkısıyla doluluk oranı yüzde 100’e ulaşan baraj ve göletlerde, yaz sezonu öncesi hazırlıklar hız kazandı.
İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, sulamada kullanılan 750 kilometrelik kanal ağında bakım ve onarım çalışmalarını sürdürürken, kontrollü su salımı da gerçekleştiriyor.
Modern sulama sistemlerinin yaygınlaşmasıyla birlikte su tüketiminde önemli oranda tasarruf sağlanırken, aynı suyla daha uzun süre sulama yapılabilmesi üretimde artışı da beraberinde getiriyor.
İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürü Abdurrahim Duman, 750 kilometrelik sulama kanalında bakım ve onarım çalışmalarının sürdüğünü söyledi.
Modern sulama sistemlerine geçişle birlikte su kaynaklarında ciddi tasarruf sağlandığını ifade eden Duman, bu durumun üretim miktarına da olumlu yansıdığını belirtti.
Küresel ısınmaya bağlı olarak yaz aylarında su seviyelerinde ciddi düşüşler yaşandığını dile getiren Duman, modern sulama sistemlerinin bu riskleri azaltmada kritik rol oynadığını vurguladı.
‘’BARAJIN ÖMRÜ UZUYOR''
Salma yöntemle arazi sulamasında çok fazla su tüketildiğine işaret eden Duman, "Modern sulama sistemlerinde ise aynı alan çok daha az suyla sulanabiliyor. Bu da barajdaki suyun daha uzun süre kullanılmasını sağlıyor. Normal şartlarda yaklaşık 75 gün yeterli olan su, tasarruflu kullanım sayesinde 120 güne kadar yayılabiliyor" dedi.
Sulama sezonunun tamamına yakın bölümünde barajdan su temin edilebildiğini belirten Duman, üreticilerin hem verim hem de maliyet açısından avantaj sağladığını söyledi.
Su kaynaklarının korunmasına ilişkin Duman, şunları kaydetti:
"Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi su artık stratejik bir kaynak. Bu nedenle yer üstü ve yer altı su kaynaklarımızı daha tasarruflu kullanmak zorundayız. Modern sulama sistemlerini yaygınlaştırarak hem çiftçimizin gelirini artırabilir hem de suyumuzu gelecek nesillere daha sağlıklı şekilde aktarabiliriz.''
YASAL UYARI
ERZINCAN Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. ERZINCAN Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.