Yağmur sonrası ırmak taştı. Yol sular altında kaldı

09.01.2026 15:34

İHA

Bartın'da etkili olan yağmur ve kar yağışı sonrası ırmak taştı. Irmak suyu, yol ve kaldırıma çıkarken polis bölgeye şerit çekti.

Yağmur sonrası ırmak taştı. Yol sular altında kaldı
IHA

Bartın'da geçtiğimiz hafta etkili olan kar yağışı sonrası eriyen karlar ve bugün başlayan sağanak yağış, ırmaktaki su seviyesi yükseldi. Bartın merkezde bulunan Çağlayan Piknik Alanı'nda yükselen su seviyesi, yol ve kaldırıma çıktı. 

Yağmur sonrası ırmak taştı. Yol sular altında kaldı 1
IHA

Ağaçlar, tabelalar, çöp kovaları su altında kaldı. Polis, AFAD ve belediye ekipleri tarafından sürekli ırmak suyunun seviyesi kontrol altında tutuluyor. 

Yağmur sonrası ırmak taştı. Yol sular altında kaldı 2
IHA

Saat başı ırmak çevrelerinde tur atan polis ekipleri, su seviyesinden güncel durumu fotoğraflayarak, haber merkezine ulaştırıyor. Ekipler, ırmağın önünden geçen ve büyük bir kısmı su altında bulunan asfalt yolun giriş kısmına şerit çekerek, bölgeye araç ve yaya geçişi yasaklandı.

Yağmur sonrası ırmak taştı. Yol sular altında kaldı 3
IHA

Suyun seviyesini sürekli takip eden ekipler, metrekareye 50 kilogram olarak hesaplanan ve devam eden yağış nedeniyle çevredeki vatandaşları da dikkatli olmaları konusunda ikaz etti.

