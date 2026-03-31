Yağmurlar bereket getirdi. Doluluk oranı arttı, üreticinin yüzü gülüyor
31.03.2026 14:17
Son Güncelleme: 31.03.2026 14:21
İHA
Aydın’da bulunan Yaylakavak Barajı son yağışlarla birlikte dolarken, barajdaki son durum havadan görüntülendi.
Aydın genelinde son günlerde etkili olan sağanak yağışlar ile birlikte uzun süredir düşük seviyelerde seyreden baraj doluluk oranları da yükselmeye başladı.
30 milyon metreküp depolama hacmine sahip olan ve bölgedeki önemli su depolama tesislerinden biri olan Karpuzlu Yaylakavak Barajı'ndaki doluluk oranındaki artış bölgedeki üreticiler için umut verici bir tablo oluşturdu.
Hem vatandaşların içme suyu ihtiyacına katkı sunan hem de tarım arazilerine can suyu olan barajda depolanan su sayesinde yaklaşık 32 bin dekar tarım arazisinin sulanması sağlanırken, yağışlarla birlikte görülen son tablo hem üreticilerin hem de vatandaşların yüzünü güldürdü.
Drone ile kaydedilen görüntülerde barajın doluluk oranındaki yükseliş net şekilde görülürken, çevredeki doğal alanların da suyla buluştuğu dikkat çekti.
Yaylakavak Barajı, Kocaçay üzerinde, sulama amacıyla 1991-1996 yılları arasında inşa edildi.
Toprak gövde dolgu tipi olan baraj, 3 bin 348 hektarlık bir alana sulama hizmeti veriyor.
