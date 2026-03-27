Yaklaşık 20 yıldır akmıyordu. Yoğun yağışlarla yeniden canlandı
27.03.2026 14:29
AA
Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kuraklıktan etkilenen menderesler, kar ve yağmur sularıyla yeniden canlandı.
Küresel kuraklık ve iklim değişikliğinden etkilenen bölge illerinden Diyarbakır, Bingöl ve Mardin'de geniş bir ovaya yayılan, kar ve yağmur sularıyla beslenen menderesler son yıllarda yağış azlığı, buharlaşma ve sıcakların etkisiyle kuruma noktasına geldi.
Yaz aylarında yerleşim yerlerinin su, çevresindeki ovalarla da otlak ihtiyacını karşılayan menderesler kış aylarında beklenenin üzerinde yağan kar ile uzun süre beyaz örtüyle kaplandı.
Mendereslerdeki su seviyesi, karların erimesi ve mart ayında düşen yağmurla arttı.
Mevsimsel yağışlarla canlanan menderesler tarım ve hayvancılıkta verim artışı için umut, suyundan beslenen canlılara ise adeta can suyu oldu.
Kıvrımlı yapılarıyla 4 mevsim bölgeye görsel güzellik katan menderesler drone ile görüntülendi.
Diyarbakır'ın Hani ilçesinde kuraklık nedeniyle kuruyan menderesler de kar ve yağmur sularıyla yeniden canlanarak, güzel görüntü oluşturdu.
Prof. Dr. Recep Karakaş, son dönemlerde etkili olan yağışların bölgede kuraklık endişesine karşı bir rahatlama sağladığını söyledi.
Karakaş, kar ve yağmurun irili ufaklı akarsu ve derelerin debilerinde yükselme sağladığını ifade ederek, debisi artan su kaynaklarının menderesleri de beslediğini belirtti.
Mendereslerin bölgeye sunduğu görsel güzelliğin yanı sıra hayvanlar için de yaşam kaynağı olma özelliği taşıdığını anlatan Karakaş, "Örneğin kuşlar için önemli beslenme alanı olarak işlev görüyor. Yağışlar bu şekilde devam ederse mendereslerin devamlılığı ve canlılığı daha da artmış olacak. Bu alanlar göç döneminde bölgeye gelen pek çok kuş türü için hayati öneme sahip" dedi.
Son yılların en yoğun kar yağışının gerçekleştiği Bingöl'de de su kaynakları canlandı.
Kentin birçok noktasında olduğu gibi Sancak beldesindeki ovada da bir bölümü halen karla kaplı olan menderesler, hayvancılığın geniş meralarda yapılmasına olanak sağlıyor.
Yöre halkının yaz aylarında tarlasını suladığı, balık tuttuğu ve etrafında hayvanlarını otlattığı menderesler, kıvrım kıvrım akarak güzel manzaralar oluşturuyor.
Doç. Dr. Fatma Esen, bu yıl Türkiye genelinde yağış değerlerinin dikkat çekici olduğunu belirtti.
Esen, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre 2026 kış döneminde (aralık-şubat) 300,8 milimetre yağış düştüğünü ifade ederek, bu değerin Türkiye'de kış mevsimi ortalaması olarak kabul edilen 205,3 mm ile kıyaslandığında yüzde 47'lik bir yağış artışı olduğunu gösterdiğini söyledi.
Esen, geçen yıl yaz mevsiminin oldukça kurak geçtiğini, bu yıl kış aylarının oldukça yağışlı olduğunu anlatarak, bir yıl içinde düşmesi gereken yağışın birkaç saat içerisinde düşerek sel ve taşkınlara neden olmasının küresel iklim değişikliğinin bölgedeki yansımaları olduğunu belirtti.
Yoğun yağış alan Mardin'de de canlanan su kaynakları doğal hayata önemli katkı sunuyor.
Savur ilçesine yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulunan, etrafındaki bitki örtüsü ve suyunun berrak akmasından dolayı "Yeşilsu" olarak nitelendirilen Savur Çayı havzasındaki söğüt, ceviz ve çeşitli meyve ağaçları havadan görüntülendi.
Prof. Dr. Yusuf Doğan, son 5 aya bakıldığında Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yoğun ve aralıksız yağışın olduğunu söyledi.
Yer altı su havzalarında, barajlarda, göletlerde ve akarsularda bu yağışlar sayesinde su yoğunluğu gözlemlendiğini ifade eden Doğan, bu yoğunluğun bölgedeki barajlar üzerinde de çok olumlu etkiler sağladığını belirtti.
Mendereslerin su seviyesinde de artış sağlandığına işaret eden Doğan, homojen yağışların su rezervlerini artırarak, bitki örtüsü ve bitkisel üretimde de verimi yükselteceğini kaydetti.
Doğan, "Yaklaşık 20-25 yıldır akmayan sularımızın, pınarlarımızın şu an aktığını görüyoruz. Bunun çayırlara ve meralara çok olumlu etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Her taraf yemyeşil. Bazı ağaçlar kuraklık nedeniyle meyve vermemeye başlamıştı. Bölgemizde bağcılık yapılıyor. Bağlar kuruma noktasına gelmişti. Su havzalarının canlanmasıyla bağlar kendini toparlamaya başladı" dedi.
YASAL UYARI
DIYARBAKIR Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. DIYARBAKIR Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.