Yaklaşık 20 yıldır akmıyordu. Yoğun yağışlarla yeniden canlandı

Esen, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre 2026 kış döneminde (aralık-şubat) 300,8 milimetre yağış düştüğünü ifade ederek, bu değerin Türkiye'de kış mevsimi ortalaması olarak kabul edilen 205,3 mm ile kıyaslandığında yüzde 47'lik bir yağış artışı olduğunu gösterdiğini söyledi.

Esen, geçen yıl yaz mevsiminin oldukça kurak geçtiğini, bu yıl kış aylarının oldukça yağışlı olduğunu anlatarak, bir yıl içinde düşmesi gereken yağışın birkaç saat içerisinde düşerek sel ve taşkınlara neden olmasının küresel iklim değişikliğinin bölgedeki yansımaları olduğunu belirtti.

Yoğun yağış alan Mardin'de de canlanan su kaynakları doğal hayata önemli katkı sunuyor.

Savur ilçesine yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulunan, etrafındaki bitki örtüsü ve suyunun berrak akmasından dolayı "Yeşilsu" olarak nitelendirilen Savur Çayı havzasındaki söğüt, ceviz ve çeşitli meyve ağaçları havadan görüntülendi.

Prof. Dr. Yusuf Doğan, son 5 aya bakıldığında Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yoğun ve aralıksız yağışın olduğunu söyledi.