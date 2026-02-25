Yaklaşık 200 yıl önce yapıldı. Tarihi yapı zamana direniyor
25.02.2026 12:00
İHA
Malatya'nın Arapgir ilçesindeki tescilli Millet Han, tarihi dokusuyla ayakta kalmayı sürdürüyor.
Arapgir ilçesinde bulunan yaklaşık 200 yıllık Millet Han geçmişten günümüze uzanan mimarisiyle dikkat çekiyor. Kitabesi bulunmayan yapının 1850'li yıllarda inşa edildiği tahmin ediliyor.
Kesme taşlardan iki katlı olarak yapılan ortasında avlu ve şadırvan bulunan tarihi yapı, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca 2009-2011 yılları arasında aslına uygun şekilde restore edilerek belediyeye teslim edildi.
Restorasyonun ardından hanın üst katı butik otel, alt katı ise ilçeye özgü yöresel yemeklerin üretildiği restoran olarak kullanılmaya başlandı. Çarşı altında yer alan yapı ilçenin önemli kültürel mirasları arasında bulunuyor.
Arapgir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mesut Kavas, yapının kitabesinin bulunmadığını belirterek hanın yaklaşık 200 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu söyledi.
Yapının ana taşıyıcılarının taş duvarlardan oluştuğunu ifade eden Kavas, ara bölmelerde kerpiç, döşemelerde ise ahşap malzeme kullanıldığını kaydetti.
Millet Han'ın geçmişte üreticiler ve esnaf tarafından konaklama, ticaret gibi amaçlarla kullanıldığını aktaran Kavas, hanın uzun yıllar bölge halkına hizmet verdiğini belirtti.
Yapının ahşap yapı olması nedeniyle son dönemde müşteri kabulünü durdurduklarını belirten Kavas, buna rağmen hanın Arapgir turizmi açısından önemli bir durak olmayı sürdürdüğünü ifade etti.
Bölgeye gelen ziyaretçilerin hanı gezdiğini ifade eden Kavas, misafirlerin özellikle yöresel lezzetler ile reyhan çayı ve reyhan şerbetine yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.
Millet Han'ın tescilli bir yapı olduğunu hatırlatan Kavas, restorasyon çalışmalarının koruma kurulu kararları doğrultusunda gerçekleştirildiğini söyledi.
