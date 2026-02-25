Yaklaşık 200 yıl önce yapıldı. Tarihi yapı zamana direniyor

Yapının ahşap yapı olması nedeniyle son dönemde müşteri kabulünü durdurduklarını belirten Kavas, buna rağmen hanın Arapgir turizmi açısından önemli bir durak olmayı sürdürdüğünü ifade etti.

Bölgeye gelen ziyaretçilerin hanı gezdiğini ifade eden Kavas, misafirlerin özellikle yöresel lezzetler ile reyhan çayı ve reyhan şerbetine yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

Millet Han'ın tescilli bir yapı olduğunu hatırlatan Kavas, restorasyon çalışmalarının koruma kurulu kararları doğrultusunda gerçekleştirildiğini söyledi.