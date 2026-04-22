Yanan ormanda bolluk. Kilosu 7 bin liradan alıcı buluyor

İlçeye mantar toplamak için gelen Salih Başçı, ‘’Cennetimiz cehennem oldu ama devletimiz sayesinde evlerimizi ve hayvanlarımızı yangından kurtardık. Şu an yanan ormanlarda kuzugöbeği mantarı çıkıyor. Bunları, hem yemek hem de satmak için topluyorum'' dedi.

Başçı, "Kuzugöbeği, nisan ayında çıkan ve güneşi seven bir mantar türü. Bu yıl bol olmasından ötürü fiyatı düşük ama sosyal medyaya baktığımızda dolar üzerinden bile satıldığını görüyoruz" diye konuştu.