Yanan ormanda bolluk. Kilosu 7 bin liradan alıcı buluyor
22.04.2026 13:00
İHA
Kastamonu'da geçen yıl çıkan yangında zarar gören ormanlık alanda kuzugöbeği mantarı bolluğu yaşıyor.
Kastamonu'nun Araç ilçesinde 1 Eylül 2025 tarihinde çıkan yangınlarda, toplam 2 bin 736 hektar alan zarar gördü. 4 günde kontrol altına alınabilen yangında, hasar tespit çalışmalarının ardından kesim çalışmaları sürdürülüyor.
Geçen yıllarda kuraklık sebebiyle nadir görülen kuzu mantarı, bu yıl özellikle yangında zarar gören ormanlarda görülüyor. Tazesinin kilogramı bin TL'ye, kurutulmuşu 7 bin TL'ye satılan kuzugöbeği mantarı, köylülerin geçim kaynağı haline geldi.
Mantar bolluğu yaşandığını duyan vatandaşların, Kastamonu ve Karabük'ten mantar toplamak için bölgeye geldikleri ifade edildi.
İlçeye mantar toplamak için gelen Salih Başçı, ‘’Cennetimiz cehennem oldu ama devletimiz sayesinde evlerimizi ve hayvanlarımızı yangından kurtardık. Şu an yanan ormanlarda kuzugöbeği mantarı çıkıyor. Bunları, hem yemek hem de satmak için topluyorum'' dedi.
Başçı, "Kuzugöbeği, nisan ayında çıkan ve güneşi seven bir mantar türü. Bu yıl bol olmasından ötürü fiyatı düşük ama sosyal medyaya baktığımızda dolar üzerinden bile satıldığını görüyoruz" diye konuştu.
YURT DIŞINDAN TALEP VAR
Mantarın yanan ormanlarda daha çok yetiştiğini söyleyen Abdullah Keleş ise "Bizim buralarda çok daha ucuz. Ben bin liradan satıyordum ama bazıları 600 TL'ye kadar düşürdü. Üzeri yanık mantarın fiyatı da çok uygun. 300 liraya satıyorlar'' dedi.
Mantarın internette çok daha pahalı fiyatlara alıcı bulduğunu ifade eden Keleş, ‘’3-4 bin liraya satılıyor. Fransa'da bir tabak yemeğine 100 dolar diyorlar. Antalya'da, Alanya'da fiyatı bin 700 ila 2 bin lira arasında değişiyor. Ancak Kastamonu yöresinde nedense çok daha ucuz. Bence ucuz alıp pahalıya satıyorlar" şeklinde konuştu.
