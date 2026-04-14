Yangında ağır hasar almıştı. 273 yıllık yapı yeniden ayakta

Yapılan açıklamada, Balıklı Rum Hastanesi'nin İstanbul Valiliği, Zeytinburnu Belediyesi ve Balıklı Rum Vakfı'nın titizlikle yürüttüğü restorasyon çalışmaları ile yeniden hayat bulduğu belirtildi.

Bakkal esnafı loncası tarafından 1753 yılında inşa edilen ve eski adıyla "Yedikule Hastanesi" olarak bilinen yapı, ilk önce küçük bir ahşap bina olarak bugün Avrupa Lisesi'nin bulunduğu alanda hizmet vermeye başladı. Hastanenin o dönemde sıkça görülen veba salgınlarında vatandaşlara şifa kapısı olduğu ifade edildi.