Yangında ağır hasar almıştı. 273 yıllık yapı yeniden ayakta
14.04.2026 13:21
İHA, AA
2022 yılında meydana gelen yangın sonucu ağır hasar alan Balıklı Rum Hastanesi, restorasyon çalışmalarıyla yeniden ayağa kaldırıldı.
Yapılan açıklamada, Balıklı Rum Hastanesi'nin İstanbul Valiliği, Zeytinburnu Belediyesi ve Balıklı Rum Vakfı'nın titizlikle yürüttüğü restorasyon çalışmaları ile yeniden hayat bulduğu belirtildi.
Bakkal esnafı loncası tarafından 1753 yılında inşa edilen ve eski adıyla "Yedikule Hastanesi" olarak bilinen yapı, ilk önce küçük bir ahşap bina olarak bugün Avrupa Lisesi'nin bulunduğu alanda hizmet vermeye başladı. Hastanenin o dönemde sıkça görülen veba salgınlarında vatandaşlara şifa kapısı olduğu ifade edildi.
İstanbul Valiliği'nin hastanede çıkan yangına değindiği açıklamada, şunlar kaydedildi:
“Restorasyon çalışmaları kapsamında, tamamen yanan çatı ve hasar gören 2. kat, iki etaplı çalışmalarla baştan sona yenilendi. Cephede oluşan bozulmalar aslına uygun biçimde onarıldı. Yapının tüm doğramaları ahşap olarak yapılarak yapı yenilenerek özgün kimliği korundu.”
Paylaşımda, "İstanbul Valiliği olarak 'Yadigar' projemizle, eserlerimizi ve medeniyetimizi geleceğe taşıyoruz. Ecdadımıza bir vefa, geleceğimize güçlü bir miras bırakıyoruz" ifadelerine yer verildi.
