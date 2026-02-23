Yanmaya başladı. Sabahın erken saatlerinde hünerli ellerden çıkıyor
Doğu Anadolu'da Ramazan sofralarının vazgeçilmez yöresel lezzeti tandır ekmeği yakılan tandırlarda kadın ustalar tarafından pişiriliyor.
Sabahın erken saatlerinden itibaren tandırın yakılarak hazır hale getirilmesi ve ekmeğin pişirilmesine kadar büyük bir ustalık isteyen tandır ekmeği, kadın ustaların hünerli ellerinden Ramazan sofralarına sunuluyor.
Geçmişten günümüze uzanan bir gelenek olan ve Erzincan’da dağ köylerinde halen kullanılan tandırlar birbirinden güzel lezzetlerin pişirilmesinde kullanılıyor.
Anadolu’da yüzyıllardır kullanıldığı bilinen tandırlarda, kadınlar tarafından geceden mayalanıp sabahın erken saatlerinde hazırlanan hamurlarla Türk kültüründe geniş yer tutan tandır ekmeği pişiriliyor. Kadınlar tandır ekmeği üreterek hem UNESCO’nun somut olmayan kültür mirası listesine alınan lavaşı yaşatıyor hem de ekmek ihtiyacını karşılıyor.
Erzincan İnönü Mahallesinde bulunan bir fırında kadın ustalar Ramazan ayı dolayısıyla sabahın erken saatlerinden itibaren tandırları yakarak hazırlıklara başlıyor. Yoğunluk olmasından dolayı da vardiyalı olarak çalışan kadınlar uzun yıllardır ekmek paralarını tandırdan kazanıyor.
Tandır ekmeği yaparak geçimini sağlayan kadın, Ramazan’da işlerinin daha yoğun olduğunu belirterek, "Yıllardır tandırda çalışıyoruz. Sabah erkenden gelerek hamurumuzu hazırlıyoruz. İçine de tuz maya su koyuyoruz. Hiçbir katkı maddesi yok. Hazır hale gelene kadar bir yandan da tandırımızı yakıyoruz. Daha sonra da ekmeğimizi pişiriyoruz. Ramazan’da da işler bayağı yoğun. Erkenden gelip marketlere daha erken gönderiyoruz. Niyetli olarak çalışmak da zor oluyor ama elimizden geldiği kadar vatandaşları memnun etmeye çalışıyoruz" dedi.
