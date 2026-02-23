Yanmaya başladı. Sabahın erken saatlerinde hünerli ellerden çıkıyor

Tandır ekmeği yaparak geçimini sağlayan kadın, Ramazan’da işlerinin daha yoğun olduğunu belirterek, "Yıllardır tandırda çalışıyoruz. Sabah erkenden gelerek hamurumuzu hazırlıyoruz. İçine de tuz maya su koyuyoruz. Hiçbir katkı maddesi yok. Hazır hale gelene kadar bir yandan da tandırımızı yakıyoruz. Daha sonra da ekmeğimizi pişiriyoruz. Ramazan’da da işler bayağı yoğun. Erkenden gelip marketlere daha erken gönderiyoruz. Niyetli olarak çalışmak da zor oluyor ama elimizden geldiği kadar vatandaşları memnun etmeye çalışıyoruz" dedi.