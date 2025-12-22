Yapamazsın diyenlere kulak tıkadı. Köye yerleşti, sayıyı 100'e çıkardı
Çorum'da yaşayan kadın girişimci eşi emekli olduktan sonra yerleştiği köyde manda yetiştirmeye başladı. Yaklaşık 100 hayvanı bulunan kadın girişimci taleplere yetişemiyor.
YAPAMAZSIN DİYENLERE İNAT BAŞARDI
Çorum'da yaşayan 54 yaşındaki Safiye Kartoğlu, gıda mühendisi olan eşi Sait Kurtoğlu'nun emekli olmasının ardından hayvancılık yapmaya karar verdi. Ailesiyle birlikte köye yerleştİ, 8 yıl önce 11 anaç mandayla çiftçiliğe başladı. Yıllar içerisinde hayvan sayısı 100'e yükseldi.
İlk üretime başladıklarında, "yapamazsın" eleştirilerine rağmen pes etmeyen Safiye Kartoğlu ve ailesi, şu an siparişlere yetişemez hale geldi. Manda sütünden çeşitli süt ürünleri yapan Kartoğlu, yaz mevsiminde manda sütünden dondurma üretimine de başladı. Deneme üretimlerinde müşterilerden tam not alan dondurmanın, gelecek süreçte seri üretimine geçilmesi planlanıyor.
TAM OTOMASYONLU SİSTEM HEDEFLİYOR
Mandalarından kışın 80, yazın ise 200 kilograma kadar süt sağan üretici, yoğurt, tereyağı, kaymak ve sucuk gibi ürünleri haftanın iki günü Çorum'daki müşterilerine ulaştırıyor. Kadın girişimci Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) destekleriyle tam otomasyonlu bir sisteme geçmeyi hedefliyor. Mevcut yer imkanlarının iyileştirilmesiyle birlikte hayvan sayısını 500'e kadar çıkarmayı planlayan Kartoğlu, bu sayede Çorum'u mandacılık konusunda Türkiye'nin marka şehirlerinden biri haline getirmeyi amaçlıyor.
GİRİŞİMCİDEN KADINLARA ÇAĞRI
Kadınlara ve emeklilere seslenen Safiye Karoğlu Sekiz yıl boyunca eşimle birlikte büyük bir mücadele verdik. İki, iki buçuk yıl boyunca hem çobanlığı, hem üretimi hem de hayvan bakımını tamamen kendimiz üstlendik. Bu süreç sonunda çok güzel bir noktaya geldik. Özellikle kadınlara tavsiye ediyorum. Evde oturmak yerine çalıştıkça insanın kendine olan güveni artıyor. Üretmek, faydalı olmak ve bir katkı sunmak gerçekten çok değerli. Her kadının kendi alanında, hayvancılık olmak zorunda değil, mutlaka bir şeyler yapması gerektiğine düşünüyorum. Şu ana kadar ciddi bir yol katettik" dedi.
