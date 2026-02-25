Yapımı aylar öncesinden başlıyor. Kışın tüketildiğinde enerji veriyor
25.02.2026 10:40
Son Güncelleme: 25.02.2026 10:45
İHA
Erzurum'un Olur ilçesinde yazın kavurucu sıcaklarda üretilen organik keş, kışın dondurucu soğuklarında tüketilerek uzun gecelerin vazgeçilmez lezzeti oluyor.
Türkiye'de yalnızca Ormanağzı Mahallesi'nde yapılan bu geleneksel tatlı, kış aylarında doğal enerji kaynağı olarak sofralarda yerini alıyor.
Yapımı oldukça zahmetli olan keş, yaz aylarında hazırlanarak tahta sandıklara basılıyor ve aylarca dinlendiriliyor. Üretim sürecinin meşakkatli olması nedeniyle günümüzde bu geleneği sürdürenlerin sayısı giderek azalıyor.
Kış mevsimi geldiğinde mahalle sakinleri sandıklara basılan keşi keser yardımıyla çıkarıyor. Ardından cevizle birlikte dibekte dövülen keş, özellikle uzun kış gecelerinde çay eşliğinde tüketiliyor.
Misafirlere ikram edilen bu özel lezzet, köy odalarında yapılan sohbetlerin ve akran buluşmalarının da vazgeçilmez bir parçası olarak öne çıkıyor.
Yöre halkı, keşin hem doğal hem de besleyici özelliğiyle soğuk kış günlerinde enerji verdiğini belirtiyor. Ancak zahmetli üretim süreci nedeniyle her geçen yıl daha az üretilen bu geleneksel tatlının, gelecek kuşaklara aktarılması için destek bekleniyor.
