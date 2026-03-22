Yapımı bir hafta sürüyor. Türkiye'nin dört bir yanından talep var
22.03.2026 12:11
AA
Tokat'ın Zile ilçesinde üretilen siyah obsidyen taşından yapılan aynalar, yoğun talep görüyor.
Lavların hızla soğumasıyla oluşan camsı yapıya sahip doğal volkanik taş siyah obsidyenden ayna üretimi için, ilçedeki halk eğitimi merkezinde 4 yıl önce bir kurs açıldı.
Usta öğretici Eda Can'dan eğitim alan kadınlar, aynanın yanı sıra takı, bıçak ve çeşitli hediyelik eşyalar üretiyor. Özellikle talep gören aynalar, Türkiye genelinde 43 ile gönderiliyor. Kursta yılda çeşitli ebatlarda 200'ün üzerinde ayna üretiliyor.
Usta öğretici Eda Can, uzun yıllardır doğal taşlardan çeşitli eşyalar yaptıklarını, bu kapsamda ayna da üretebilmek için çalışma yürüttüklerini söyledi.
Yaptıkları araştırma sonucunda siyah obsidyen taşından ayna yapılabileceğini gördüklerini belirten Can, 4 yıl önce bu alanda çalışmaya başladıklarını dile getirdi.
Kursiyerlerle önce aynayı tasarladıklarını, daha sonra makinede istedikleri ölçüde kestiklerini anlatan Can, "İşe taşı keserek başlıyoruz. Parlatma işleminde çok zorlandık ama sonunda amacımıza ulaştığımızı gördük" dedi.
Kars'ın Sarıkamış ilçesinden getirilen obsidyen taşını işlediklerini belirten Can, "Niğde ve farklı yerlerden de taş getirttik ama Sarıkamış'tan getirdiğimiz taşı kullanıyoruz artık. Taştan ayna yapmak bir hafta sürebiliyor. Her aşaması var. Kesimiydi, parlatmasıydı, her makinede ayrı ayrı uğraşıyoruz. Tamamen el emeği" ifadelerini kullandı.
Can, obsidyen taşından aynanın oldukça talep gördüğünü vurgulayarak, "Sadece ayna değil neşter, bıçak siparişleri de var. Bu çalışmayı ilk biz başlattık. Talep yoğun. Türkiye'nin her yerine gönderiyoruz. Bizim yaptığımız aynaların diğer aynalardan farkı, tamamen doğal olması" diye konuştu.
