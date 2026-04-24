Yapımına 1 milyondan fazla altın harcandı. Gösterişli yapıyı görmek isteyenler sıraya giriyor

Tarihi yapı, inşa edildiği dönemde Kabe'deki cami ile aynı minare sayısına sahip olması nedeniyle çeşitli tartışmaların odağında yer almıştı. Bu nedenle Sultan I. Ahmed, Kabe'ye yedinci bir minare ekletti.

Ayasofya'nın tam karşısında yer alan cami, içerisinde medrese, hünkar kasrı, darüşşifa, türbe, hamam ve dükkanların bulunduğu devasa bir yapı kompleksi olarak öne çıkıyor.