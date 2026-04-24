Yapımına 1 milyondan fazla altın harcandı. Gösterişli yapıyı görmek isteyenler sıraya giriyor
24.04.2026 10:48
İHA
Yaklaşık 400 yıl önce inşa edilen Sultanahmet Camisi'nde restorasyon çalışmaları tamamlandı. Artan ilgiyle birlikte cami çevresinde uzun ziyaretçi kuyrukları oluştu.
Yıllardır süren teferruatlı restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte Sultanahmet Meydanı’nda hareketlilik gözle görülür şekilde arttı.
Papa 14. Leo'nun ziyareti sonrası uluslararası ilgide yaşanan artış, camiye olan ziyaretçi akınına da yansıdı.
Sabahın erken saatlerinden itibaren cami girişinde uzun kuyruklar oluşurken, turistlerin güvenlik noktalarından geçerek içeri alındığı görüldü.
Drone ile kaydedilen çekimlerde, caminin avlusunda yoğun insan kalabalığı ve giriş noktalarında metrelerce uzayan kuyruklar net bir şekilde görüntülendi.
Dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçiler, Osmanlı Cihan Devleti mimarisinin en önemli eserlerinden biri olan camiyi yakından görmek için sıraya girdi.
Özellikle Avrupa ve Asya’dan gelen turist gruplarının yoğunluk oluşturduğu gözlenirken, cami çevresinde rehberli turların da arttığı görüldü.
İstanbul'un Tarihi Yarımada bölgesinde bulunan Sultanahmet Cami, Sultan I. Ahmed tarafından Mimar Sedefkâr Mehmed Ağa'ya yaptırıldı.
1609-1616 yılları arasında inşa edilen dini yapının iç mekanında 20 binden fazla mavi, yeşil ve beyaz renkli İznik çinisi kullanıldı. Turistler tarafından ‘’Blue Mosque'' olarak da anılan cami, Türkiye'nin altı minareli ilk camisi olma özelliğini taşıyor.
Tarihi yapı, inşa edildiği dönemde Kabe'deki cami ile aynı minare sayısına sahip olması nedeniyle çeşitli tartışmaların odağında yer almıştı. Bu nedenle Sultan I. Ahmed, Kabe'ye yedinci bir minare ekletti.
Ayasofya'nın tam karşısında yer alan cami, içerisinde medrese, hünkar kasrı, darüşşifa, türbe, hamam ve dükkanların bulunduğu devasa bir yapı kompleksi olarak öne çıkıyor.
İnşaatı yaklaşık 8 yılda tamamlanan ve yapımına 1 milyon 510 bin altın harcanan cami, devletin ileri gelenlerinin katıldığı törenle 1617'de açıldı.
Aynı anda yaklaşık 12 bin kişinin ibadet edebileceği bir kapasiteye sahip olan cami, 1985 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne eklenmişti.
