Yarım asırdır sadece çay ve gofretle besleniyor. Rüstem Dede görenleri hayran bırakıyor
06.12.2025 16:16
İHA
Muş'ta yaşayan 86 yaşındaki Rüstem Balık, yarım asırdır sadece çay ve gofret tüketerek hayatını sürdürüyor.
Kırköy beldesinde yaşayan 86 yaşındaki Rüstem Balık, 50 yıl önce geçirdiği askerde geçirdiği mide rahatsızlığından beri yemek yiyemiyor. Rüstem Dede yarım asırdır sadece gofret ve çay tüketiyor. 4 yıl önce hayat arkadaşını kaybeden Rüstem Dede, kendi yaptığı evde tek başına yaşıyor ve gününün büyük bir bölümünü evde geçiriyor.
Yıllardır aynı beslenme düzeniyle yaşamını sürdüren Rüstem Dede, sağlığıyla da duyanları hayrete düşürüyor. Köy sakinlerinin de zaman zaman ziyaret ettiği Rüstem Dede, yaşam mücadelesi ve güçlü duruşuyla herkesin dikkatini çekiyor.
Rüstem’in öz yeğeni olduğunu belirten Hüseyin Dinçer, dayısının yaklaşık 50 yıldır çay ve gofret dışında hiçbir şey tüketmediğini söyleyerek, "Rüstem Balık benim öz dayımdır. 50 seneden beri çay ve gofret dışında hiçbir şey yiyip içmiyor. Çay ve gofretle nasıl yaşadığını bizler de hayretle izliyoruz. Bu, Cenab-ı Allah’ın takdirinden başka bir şey değil. 50 senedir hiç ekmek bile yememiştir. İnsan bir gün bir şey yemese nasıl yaşar, anlamıyoruz; onun bu şekilde yaşaması bambaşka bir durum. Şimdi yokuşa vursa dağa çıkar; hiçbir şey yemediği hâlde hâlâ yürüyüp tırmanabiliyor. Bu takate, bu kuvvete bakınca insanlar gerçekten hayret ediyor" ifadelerini kullandı.
