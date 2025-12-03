Yaşam süresi en uzun şehir belli oldu. Gümüşhane'nin sırrı ne?

Kadınlarda 83.5, erkeklerde 78.1 yıl olarak hesaplanan yaşam süresi, kentin ülke genelindeki en uzun ortalamaya sahip olmasını sağladı. Gümüşhane’yi sırasıyla Muğla, Tunceli, Trabzon, Giresun, Ordu, Artvin, Antalya, Erzincan ve Rize izledi. İlk 10’da 6 Karadeniz şehrinin bulunması, bölgenin temiz havası ve yaşam koşullarının etkisini bir kez daha ön plana çıkardı.

Kent sakinleri de uzun yaşamın temel sebeplerinin Gümüşhane’nin temiz doğası, organik beslenme kültürü, yaz aylarında köylere dönüşlerin artması ve büyük şehirlere kıyasla daha stressiz bir hayat olduğunu söyledi.