Yaşam süresi en uzun şehir belli oldu. Gümüşhane'nin sırrı ne?
03.12.2025 09:30
Türkiye genelinde yaşam beklentisi 78.3 yıl olurken, 80.8 yıllık ortalama yaşam süresiyle Gümüşhane zirvede yer aldı.
Kadınlarda 83.5, erkeklerde 78.1 yıl olarak hesaplanan yaşam süresi, kentin ülke genelindeki en uzun ortalamaya sahip olmasını sağladı. Gümüşhane’yi sırasıyla Muğla, Tunceli, Trabzon, Giresun, Ordu, Artvin, Antalya, Erzincan ve Rize izledi. İlk 10’da 6 Karadeniz şehrinin bulunması, bölgenin temiz havası ve yaşam koşullarının etkisini bir kez daha ön plana çıkardı.
Kent sakinleri de uzun yaşamın temel sebeplerinin Gümüşhane’nin temiz doğası, organik beslenme kültürü, yaz aylarında köylere dönüşlerin artması ve büyük şehirlere kıyasla daha stressiz bir hayat olduğunu söyledi.
Gümüşhanelilerin uzun yaşamasının sırrının köy hayatı ve sürekli çalışmak olduğunu söyleyen Ayşegül Meydan, "Balkona çıkıyorsun çiçek kokusu, ağaç kokusu her şey doğal. İnsan çalışarak hayata tutunuyor. Ben bir sene çalışmadım her yerim ağrımaya başladı. Çalışınca zihin açılıyor köye gidince hareket yapıyorsun, spor yapmış oluyorsun" dedi.
Doğa içerisinde stressiz bir hayatın uzun ömrün sırrı olduğunu belirten Yüksel Ülker, "Büyük şehirlerde, trafik, karmaşa stres insanı yıpratıyor. Bu noktada Gümüşhane’yi takip eden illere bakın Rize, Trabzon, Artvin hep Karadeniz illeri. Doğayla iç içeler çünkü. Buranın insanlarının yüzde 99’u kışın 3 ay Gümüşhane’de geri kalan zamanlarda doğayla iç içe köylerde" diye konuştu.
