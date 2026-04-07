Yaşlı kadını altınları için öldürdü

Şüphelinin olay yerinden ayrıldıktan sonra bir arkadaşı vasıtasıyla kuyumcuda 5 adet yarım altın bozdurduğu belirlendi. Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda olayla ilgili E.A., B.A. (20) ve A.Ç.A. (16) isimli şahıslar gözaltına alındı.

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda, altınların satışından elde edildiği değerlendirilen 60 bin 700 TL nakit para ele geçirildi.



Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden A.Ç.A. (16) savcılıktan serbest bırakılırken, B.A. (20) adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Yaşlı kadını 5 yarım altın için öldürdüğü belirlenen E.A. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.