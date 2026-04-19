Yaz aylarında bir damla su dahi kalmamıştı. Dolup taştı

Yoğun yağıştan dolayı birçok arazinin sular altında kaldığını söyleyen Fikri Çiçek şöyle konuştu:

“Bu taşkın bizi mağdur etti. Kuruması da mağdur ediyor ve bu güzellik yok oluyor. Taşkındaki mağduriyette yolumuz kapandı, havuzlarımız su altında kaldı. Biz devlet büyüklerimize mağduriyetimizin giderilmesi için gittik. Ben 15 gün sonra tuz havuzlarını temizlemeye gideceğim. Tuz havuzlarını temizlemediğim zaman tuz elde edemeyeceğim. Bu hem benim hem de Sivas'ın kaybı olacak.”