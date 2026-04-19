Yaz aylarında bir damla su dahi kalmamıştı. Dolup taştı
19.04.2026 12:42
Sivas'ta yaz aylarında kuruyan ve bir damla dahi su kalmayan Bingöl Gölü, son yağışlarla birlikte yeniden canlandı. Göl dolup taştı, çevredeki araziyi sular altında bıraktı.
Sivas'ta eriyen karlar ve son günlerde etkili olan yağışlar, kent merkezine yaklaşık 12 kilometre uzaklıktaki Bingöl Gölü'nü yeniden canlandırdı.
Yaz aylarında tamamen kuruyarak yerini tuz tabakasına bırakan göl, yağışların ardından dolup taştı.
"HEM BENİM HEM SİVAS'IN KAYBI OLACAK"
Yoğun yağıştan dolayı birçok arazinin sular altında kaldığını söyleyen Fikri Çiçek şöyle konuştu:
“Bu taşkın bizi mağdur etti. Kuruması da mağdur ediyor ve bu güzellik yok oluyor. Taşkındaki mağduriyette yolumuz kapandı, havuzlarımız su altında kaldı. Biz devlet büyüklerimize mağduriyetimizin giderilmesi için gittik. Ben 15 gün sonra tuz havuzlarını temizlemeye gideceğim. Tuz havuzlarını temizlemediğim zaman tuz elde edemeyeceğim. Bu hem benim hem de Sivas'ın kaybı olacak.”
Burada aralıklarla ölçüm yapılması gerekiğini, belli bir oranın üzerine çıktığında suyun tahliye edilmesi gerektiğini söyleyen Çiçek, şunları söyledi:
“Buraya göçmen kuşlar da geliyor. Valimizden ricam mağduriyetimizin giderilmesidir. Doğa korumadan yetkililer geldi, inceleme yaptılar. Doğa korumadan yetkililer geldi, inceleme yaptılar. Tuz havuzlarının ve yolun su altında kaldığını gördüler ve raporlarını tutup gittiler.