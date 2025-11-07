Yaz aylarında göl yüzeyinden toplanıyor: Depremzede kadınların elinde sanat eserine dönüşüyor

Su sümbüllerini ayıklayıp dekoratif ürünlere dönüştürdüklerini ifade eden Fatma Açık, şu ifadeleri kullandı:

"Buradaki arkadaşlarımız, sümbülleri ayıklayıp bizlere getiriyor. Biz de çöplerinden ve yapraklarından ayırıp diğer arkadaşlara veriyoruz ve onlar da bağlıyorlar. Buradan yükleyip tesise götürüp kurutuluyor. Kuruyan su sümbülleri, halk eğitim merkezindeki kadınların ellerine ulaşıyor. Daha sonra çanta, sepet ve saksı gibi dekoratif ürünlere dönüşüyor.''