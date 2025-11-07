Yaz aylarında göl yüzeyinden toplanıyor: Depremzede kadınların elinde sanat eserine dönüşüyor
07.11.2025 11:18
İHA
Hatay'da yaz aylarında Asi Nehri'ni kaplayan istilacı su sümbülleri, depremzede kadınların ellerinde çanta, sepet, sele ve saksı gibi sanat eserine dönüşüyor.
Lübnan'dan doğarak Hatay'ın Samandağ ilçesinde Akdeniz'e dökülen Asi Nehri'ni ve havzada bulunan Kırıkhan ilçesindeki Gölbaşı Gölü'nü yaz aylarında su sümbülleri kaplıyor.
Hatay Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Sürdürülebilir İnsani Yardım ve Eğitim Vakfı arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında nehirdeki canlıları tehdit eden su sümbülleri, geri dönüşüme kazandırılıyor.
Belediye araçları tarafından göl yüzeyinden temizlenen su sümbülleri, depremzede kadınların ellerinde ayıklanıp kurutulduktan sonra Halk Eğitim Merkezlerinde sanat eserine dönüşüyor.
Su sümbüllerini ayıklayıp dekoratif ürünlere dönüştürdüklerini ifade eden Fatma Açık, şu ifadeleri kullandı:
"Buradaki arkadaşlarımız, sümbülleri ayıklayıp bizlere getiriyor. Biz de çöplerinden ve yapraklarından ayırıp diğer arkadaşlara veriyoruz ve onlar da bağlıyorlar. Buradan yükleyip tesise götürüp kurutuluyor. Kuruyan su sümbülleri, halk eğitim merkezindeki kadınların ellerine ulaşıyor. Daha sonra çanta, sepet ve saksı gibi dekoratif ürünlere dönüşüyor.''
