Yaz aylarında kuraklığa teslim olmuştu. Eski haline geri döndü
06.03.2026 16:41
AA
Yaz aylarında etkili olan kuraklık nedeniyle suların çekildiği Bafa Gölü'nün yağışlarla eski haline dönmeye başlaması, çevre sakinleri ve balıkçıları sevindirdi.
Eşsiz doğal güzellikleri, biyolojik çeşitliliği ve çevresindeki tarihi kalıntılarıyla bilinen Bafa Gölü, uluslararası öneme sahip sulak alanlar arasında yer alıyor.
Balıkçılar, gölde yılan balığı başta olmak üzere farklı türleri avlayarak kazanç sağlıyor.
Milattan sonra 3. yüzyıla kadar Ege Denizi'nin bir koyu olan ancak Büyük Menderes Nehri'nin getirdiği alüvyonların birikmesiyle göle dönüşen Bafa, aralarında nesli tükenmekte olan kuşların da bulunduğu 261 kuş türüne üreme ve kışlama ortamı sağlıyor.
Yazın kurak geçmesi nedeniyle suların 30 metre çekildiği göl, son haftalardaki yağmurlarla eski günlerine dönmeye başladı. Temizlenen gölde çok sayıda kuş türü görülmeye başladı.
Balıkçılar da Gölyaka ve Kapıkırı kıyılarından teknelerle avlanmak için açıldı.
Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, Ege Bölgesi'nin en büyük doğal gölü olan Bafa'nın geçen yıl yaşanan kuraklık nedeniyle su seviyesinin metrelerce çekildiğini, gölde oksijen miktarının düştüğünü söyledi.
Özellikle ocak ve şubat aylarında düşen yağışlarla durumun tersine dönmeye başladığını belirten Özçelik, uzun süren kuraklığın ardından şubat ayında özellikle bu bölgeye ciddi miktarda yağış düşmesi neticesinde su kaynaklarında canlanma meydana geldiğini kaydetti.
Rezervuarlardaki doluluk oranlarının yüzde 100’e ulaştığına dikkati çeken Özçelik, bununla beraber göllerde ve akarsulardaki su hareketlerinde büyük artışlar olduğunu gördüklerini ifade etti.
Özçelik, "Bir taraftaki canlanma, diğer taraftaki canlanmayı da beraberinde getiriyor. Şu an için uzunca bir süreden beri hiç olmadığı kadar Bafa Gölü’nün su seviyesinin arttığını görüyoruz. Su seviyesi kıyı kenar çizgisine kadar gelmiş durumda" dedi.
Özçelik, balık ürünlerinde ciddi bir artış olduğunu, bunu da yöre halkından duyabildiklerini dile getirdi.
Özçelik, su kalitesindeki artışın da bunun bir göstergesi olduğunu işaret ederek, şunları kaydetti:
“Göle giren su miktarı artınca kirlilik konsantrasyonu da azalmış oluyor. Büyük Menderes Nehri’nden gelen su miktarının Bafa Gölü’ndeki canlanma için ne kadar önemli olduğunu açıkça gösteriyor.''
Göle giren kirleticilerin azaltılmasının mümkünse önlenmesinin önemine de değinen Özçelik, gelecek dönemde su seviyesinin azalması sonrası gölde kirlenme konsantrasyonunun artmasını engelleyecek tedbirin alınmasının oldukça önemli olduğunu vurguladı.
Bafa Gölü'nde 25 yıldır balıkçılık yapan Güray Çakır da yağışlarla gölün dolmaya başladığını ve yaz aylarında görülen kuraklığın ortadan kalktığını anlattı.
Gölün kendini yenilemesiyle Bafa Gölü'nde yılan balığı, kefal ve levreklerin çoğaldığını belirten Çakır, şöyle konuştu:
"Göle bağlı 5 mahallemiz var ve buralarda yaklaşık 250 tekne ile balıkçılık yapılıyor. Kirlilik ağların ağızını kapatıyordu ama şu an su temiz olunca balık geçmeye başladı."
Yılan balığının yaklaşık 7 bin kilometre uzaktan geldiğini söyleyen Çakır, "Göldeki yılan balığında da bir bolluk yaşanıyor. Nisan ve mayısa kadar da sürer" ifadelerini kullandı.
