Yaz aylarında kuraklığa teslim olmuştu. Eski haline geri döndü

Özçelik, balık ürünlerinde ciddi bir artış olduğunu, bunu da yöre halkından duyabildiklerini dile getirdi.

Özçelik, su kalitesindeki artışın da bunun bir göstergesi olduğunu işaret ederek, şunları kaydetti:

“Göle giren su miktarı artınca kirlilik konsantrasyonu da azalmış oluyor. Büyük Menderes Nehri’nden gelen su miktarının Bafa Gölü’ndeki canlanma için ne kadar önemli olduğunu açıkça gösteriyor.''