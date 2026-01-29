Yaz kış demeden yetişiyor. Üreticinin yüzünü güldürdü, kilosu 35 liradan başlıyor
Türkiye'nin önemli muz üretim merkezlerinden olan Antalya'nın Alanya ilçesi, yaz kış demeden ülke ihtiyacının yüzde 40'ını karşılıyor.
Antalya'nın Finike, Kumluca, Manavgat ve Aksu ilçelerinde etkili olan sağanak yağışlar sonucu tarım arazileri sular altında kalırken, Alanya'nın bu olumsuz tablodan etkilenmemesi üreticiler tarafından memnuniyetle karşılandı.
Tarımsal üretimin yoğun olarak yapıldığı ilçede seralar ve açık alanlardaki üretimlerde herhangi bir zarar oluşmadığı öğrenildi.
Türkiye'nin muz ihtiyacının yüzde 40'ını karşılayan Alanya'da yaşanan olumsuz hava şartlarına rağmen üretim ve sevkiyat faaliyetleri kesintisiz sürüyor. İlçede yılın 12 ayı boyunca hem örtü altı hem de açık alanlarda muz üretimi yapılabiliyor.
Alanya'da muzun kilogram fiyatı halde 35 ile 40 lira arasında değişiyor. 2 bin 500'e yakın üretici, örtü altı ve açık alanda yaklaşık 300 bin tona yakın muz üretimi yaparak ülke ekonomisine katkı sağlıyor.
Muz üretimi ile ilgili sıkıntı yaşamadıklarını dile getiren Abdurrahman Uyar "Antalya'daki sel felaketi, Alanya'yı etkilemedi. Daha önce güneş ve ılıman olduğu için muz erken yetişti. Alanya bölgesinde su sıkıntısı çözülürse daha az girdi maliyetimiz olur'' dedi.
Alanya Tropikal Meyve Üreticileri Birliği Başkanı Ali Hüddoğlu ise, "Alanya 100 yıldır muz üretimi ve ticaretini yapıyor. Türkiye'nin ihtiyacını karşılayacak şekilde üretim de devam ediyor'' ifadelerini kullandı.
