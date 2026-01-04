Yaz, kış yılda 2 kez yapılıyor. İmece usulü mesai başladı

Ekmek yapımının tek başına mümkün olmadığını ifade eden Yörük, "Sabah erken başlarız, akşama kadar sürer. Bu iş mutlaka yardımlaşarak yapılır" dedi.

Gurbet Çakmak da komşularıyla birlikte kışlık yufka ekmeğini pişirdiklerini belirterek, "Ekmek yalnız pişmez. Komşularla sırayla, bir gün birimizin bir gün diğerimizin ekmeğini yapıyoruz. Yaptığımız yufkalar yaza kadar yetiyor. Yazın da tekrar yapıyoruz. Bu bizim için bir zorunluluk ve gelenek" ifadelerini kullandı.