Yazın 50 derece şimdi 1 metre kar var. Mazot bile buz tutuyor

Yaz aylarında 50 dereceyi aşan sıcaklıklarıyla bilinen Adana’da, bu kez evlerin çatılarında oluşan buz sarkıtları Sibirya’yı aratmayan görüntüler oluşturdu. Feke’ye bağlı Mansurlu, Güzpınarı ve birçok mahallede etkili olan yoğun kar yağışı sonrası, bin 600 rakımlı bölgelerde kar kalınlığı bir metreye kadar ulaştı. Katran ve kızılçam ormanlarında oluşan manzara Uludağ’ı aratmazken, Adana’nın yüksek kesimlerinde kar sevinci yaşandı.

Mahalle sakinleri, son yıllarda kuraklık nedeniyle kuruyan bazı su gözlerinin, bu yıl etkili olan kar yağışıyla birlikte yeniden akmaya başladığını belirtti. Kar yağışı, hem doğayla bütünleşen manzaralar sundu hem de su sıkıntısı yaşayan bölgeler için umut oldu.

Gece saatlerinde hava sıcaklığının eski 30 dereceye kadar düştüğü yüksek rakımlı mahallelerde, fırtınayla birlikte evlerin çatılarında oluşan buz sarkıtları ve donmuş kar kütleleri dikkat çekti.