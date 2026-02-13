Yazın kurumak üzereydi. Kar sularıyla yeniden coştu

İstanbul, Kocaeli, Yalova, Balıkesir ve Bilecik gibi yakın yerler başta olmak üzere ülkenin birçok yerinden ziyaretçi çeken Saitabat Şelalesi'nde ilkbaharda suyun daha çok olması bekleniyor.

Bölge halkından ve işletmecilerinden olan Kemal Akçay, geçen yaz Uludağ'a kar yağışının az olmasıyla Saitabat Şelalesi'nin en kötü dönemlerinden birini yaşadığını söyledi.

Kuruma noktasına gelen şelalenin şu anda coşkuyla akmasının kendilerini mutlu ettiğini dile getiren Akçay, "Önceki yıllarda daha gür akıyordu ama bu suyun sesini de özledik. Şimdi bile İstanbul'dan birçok yerden turist geliyor. Uludağ'ın eriyen kar suları ile kaynak suları toplanıp kayalar arasından buraya ulaşıyor" diye konuştu.