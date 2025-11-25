Yazın sarı, kışın siyah saçlılar. Van Gölü'nün çocukları yeniden Icardi gibi olmayı bekliyor

Basın mensuplarına konuşan Cihat Çıkla, önceki yıllarda havaların ağustos ayından sonra soğuduğu için göle giremediklerini, ancak bu yıl sıcakların uzun sürmesiyle ekim ayına kadar yüzmeye devam ettiklerini belirtti.

Bu nedenle saçlarının doğal rengine dönüşünün geciktiğini ifade eden Çıkla, ‘’Bize ‘Van Gölü'nün sarı saçlı çocukları' diyorlar. Havaların ısınmasıyla yeniden Icardi veya Osimhen gibi olmayı bekliyoruz" dedi.