Yemesi lezzetli ama dikkat edilmezse tehlikeli. Ölüme kadar götürüyor

Bozdoğan'da mantar satan Muammer Bozyiğit, mantarların kilosunun 100 ve 300 arasında değiştiğini söyledi ve "Kırmızı, beyaz ve mor çıntar çeşitlerimiz var. Beyaz çıntarın kilosu 100 TL, kırmızı ise daha çok tanınıyor ve kilosu 300 TL. Kırmızı çıntarın lezzeti biraz daha farklı. Ayrıca kuzu göbeği adı verilen mantar çeşidimiz de var ancak mevsimi geçti" dedi.

Mantar toplamanın dikkat gerektirdiğini dile getiren Bozyiğit, "Toplarken çok dikkat edilmesi lazım. Bu tür mantardan zehirlenen çok oluyor. Çıntara benzeyen farklı mantar çeşitleri var. 70-80 mantar türü birbirine çok benziyor ve zehirlenmeler öldürücü olabiliyor" ifadelerini kullandı.