Yemesi lezzetli ama dikkat edilmezse tehlikeli. Ölüme kadar götürüyor
08.12.2025 10:03
İHA
Aydın'da tüketicilerle buluşan mantarlar, görünüşüyle alıcılarının dikkatini çekse de bilinçsiz toplandığında da tüketiciyi ölüme kadar götürüyor. Tezgahtarlar, alıcıları mantarın bilinçli tüketilmesi üzerine uyarıyorlar.
Bozdoğan ilçesinin dağlık ve ormanlık alanlarında yetişen mantarlar, tadıyla tüketicilerin ilgisini çekiyor. Bu mantarlar, Bozdoğan halkının vazgeçilmezi olurken, tezgahtarlar mantarın tehlikeli boyutuna da dikkat çekiyor. Mantarların birbirine çok benzeyen ve çok sayıda türlerinin olduğunu belirten tezgahtarlar, zehirli mantarların son derece ciddi sağlık sorunlarına yol açtığını ve mantar zehirlenmesinin ölümle sonuçlandığını da belirtti.
"KİLOSU 100 İLE 300 TL"
Bozdoğan'da mantar satan Muammer Bozyiğit, mantarların kilosunun 100 ve 300 arasında değiştiğini söyledi ve "Kırmızı, beyaz ve mor çıntar çeşitlerimiz var. Beyaz çıntarın kilosu 100 TL, kırmızı ise daha çok tanınıyor ve kilosu 300 TL. Kırmızı çıntarın lezzeti biraz daha farklı. Ayrıca kuzu göbeği adı verilen mantar çeşidimiz de var ancak mevsimi geçti" dedi.
Mantar toplamanın dikkat gerektirdiğini dile getiren Bozyiğit, "Toplarken çok dikkat edilmesi lazım. Bu tür mantardan zehirlenen çok oluyor. Çıntara benzeyen farklı mantar çeşitleri var. 70-80 mantar türü birbirine çok benziyor ve zehirlenmeler öldürücü olabiliyor" ifadelerini kullandı.
