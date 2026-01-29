Yeniden tezgaha geldi, alıcıyı satıcıyı mutlu etti. 200 liradan satılıyor
29.01.2026 13:37
Son Güncelleme: 29.01.2026 13:38
İHA
Hamsi yeniden tezgahlarda yerini aldı, en çok ilgi gören balık oldu. Zonguldak'ta hamsinin kilosu 200 liradan alıcı buluyor.
Balık sezonunun gidişatı ve balık fiyatları merak ediliyor. Bu sene iklim değişikliğinden dolayı palamut tezgahlarda çok az yer aldı. Hamsi ise yeniden tezgahlarda yer alarak hem balıkçıları hem de vatandaşı sevindirdi.
Zonguldak balıkçı esnafından Oktay Ertürk, tezgahlarda en çok hamsinin ilgi gördüğünü belirtti.
Palamudun olmayışını da anlattı.
Bu yıl palamudun neden beklenen bolluğa ulaşmadığına değinen Ertürk, iklim şartlarının dengesizliğine dikkat çekerek, "Palamut bu sene yapmadı. Sebebi hayvanın havyarını dökememesi. Hava bir soğuk bir sıcak yaptı. Palamut ise sıcağı sever. İstediği ortamı bulamayınca Karadeniz'den beklediğimiz o bolluk çıkmadı" dedi.
Balıkların piyasadaki fiyatı tamamen denize bağlı. Balık bol olursa ucuz, az olursa pahalı oluyor. Zonguldak'ta hamsi 200 TL, mezgit 350 TL'den satılıyor.
