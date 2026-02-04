Yeraltında gizemli yapı. Köylüler tesadüfen buldu, içinde isimsiz bir mezar var

Ziyaretçilere rehberlik eden Ramazan Doğan ise şunları söyledi:

"Yaklaşık 40 arkadaşımızla birlikte haberlerde gördüğümüz bu camiyi görmeye geldik. Herkes hayran kaldı ancak yapının ciddi şekilde bakıma ihtiyacı var. Yağışlarda damlamalar oluyor, sel suları duvarlara zarar vermiş. Sahipsiz kalmış olması bizleri üzdü. Yapının içinde mihrap ve minber bulunması, kıble yönünün belirgin olması buranın cami olduğuna işaret ediyor.''