Yeraltında gizemli yapı. Köylüler tesadüfen buldu, içinde isimsiz bir mezar var

04.02.2026 12:37
İHA
Batman'ın Sason ilçesinde köylüler tarafından tesadüfen keşfedilen gizemli yeraltı camisi, basına yansımasının ardından büyük ilgi görmeye başladı.
Kayalık bir yamacın altına konumlandırılan yapının içerisinde mihrap ve ses yalıtımı amacıyla kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda küp bulunuyor. Gizemli buluntunun içerisinde kimliği henüz belirlenemeyen büyük bir mezar da yer alıyor.
Yeraltı camisinin basına yansıması sonucu, meraklı ziyaretçiler bölgeyi ziyaret etti. Vatandaşlardan Ramazan Gümüş, "Gerçekten çok gizemli bir yer. Herkesin gelip görmesi gerekiyor'' dedi.
Daha önce bölgede dolaşırken yapıyı fark eden Sabahattin Atalay ise "Tesadüfen rastladığımız bu yeraltı yapısının, tarihi bir cami olduğu söyleniyor. Bazıları ise türbe olduğunu savunuyor. Mimari yapısı büyük merak uyandırıyor, bu nedenle kalabalık gruplar halinde ziyaret ediliyor" ifadelerini kullandı.
Ziyaretçilere rehberlik eden Ramazan Doğan ise şunları söyledi:
"Yaklaşık 40 arkadaşımızla birlikte haberlerde gördüğümüz bu camiyi görmeye geldik. Herkes hayran kaldı ancak yapının ciddi şekilde bakıma ihtiyacı var. Yağışlarda damlamalar oluyor, sel suları duvarlara zarar vermiş. Sahipsiz kalmış olması bizleri üzdü. Yapının içinde mihrap ve minber bulunması, kıble yönünün belirgin olması buranın cami olduğuna işaret ediyor.''
Dağan, yapının tamamen klasik İslam mimarisi özellikleri taşıdığını ve restore edilerek turizme kazandırılması gerektiğini vurguladı.
