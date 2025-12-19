Yerinde dönüşüm çalışmalarında sona yaklaşılıyor. Sokaklar artık daha geniş, evler daha modern
19.12.2025 20:28
İHA
Kahramanmaraş'ın eski yerleşim alanlarında başlatılan yerinde dönüşüm çalışmalarında tamamlanan deprem konutlarında örnek daireler ortaya çıktı.
Kahramanmaraş merkezli yaşanan 6 Şubat depremlerinin ardından yıkılan evlerde başlatılan yerinde dönüşüm çalışmalarının sonuna yaklaşıldı. Kahramanmaraş'ın en eski yerleşim alanlarının bulunduğu bölgede toplam sayısı yaklaşık bine varan depreme dayanıklı ev, modern konut ve iş yeri yapıldı.
Kuyucak, İsa Divanlı, Divanlı ile Kümbet-Sarayaltı mahallelerinde başlatılan dönüşüm çalışmalarında örnek daireler de ortaya çıktı.
Dönüşüm projesinin yapıldığı muhitte deprem yönetmeliğine uygun yapılar inşa edilirken, uzun yıllar dar ve sıkışık sokaklarla anılan mahalle, yerini geniş yollar ve düzenli bir yaşam alanına bıraktı.
YENİ KONUTLAR VATANDAŞA UMUT OLDU
Bölgede yapılan çalışmalarda sadece yeni binalar değil, modern altyapı çalışmaları ve çevre düzenlemeleri de eş zamanlı olarak tamamlandı. Deprem sonrası evlerini kaybeden hak sahipleri ise yükselen konutların kendileri için umut olduğunu belirterek, aynı mahallede daha güvenli ve modern yapılarda yaşamaya hazırlanmanın moral verdiğini dile getirdi.
"ORTADA GÖRÜLMEMİŞ HİZMET VAR"
Depremzede Ali Odunkıran, "Yeni binalar yeni konutlar ortada görülmemiş hizmet var. Çok güzel olmuş ben çocukluğumdan gençliğimden beri buraları biliyordum. Buralar karma karışıktı ama şimdi bir şehre dönüyor" diye konuştu.
Depremzede Harun Özdemir ise "Bölgede başlatılan inşaat çalışmalarında çalışmalar tamamlanmak üzere zaten. Bu tarihi mahalleler rezerv alan olmuş yerinde dönüşümle yapılmıştı. Cumhurbaşkanımız ve bakanımıza teşekkür ederiz. Bu kadar kısa sürede bu konutların yapılması çok güzel bir şey" dedi.
