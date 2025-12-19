Yerinde dönüşüm çalışmalarında sona yaklaşılıyor. Sokaklar artık daha geniş, evler daha modern

Depremzede Ali Odunkıran, "Yeni binalar yeni konutlar ortada görülmemiş hizmet var. Çok güzel olmuş ben çocukluğumdan gençliğimden beri buraları biliyordum. Buralar karma karışıktı ama şimdi bir şehre dönüyor" diye konuştu.

Depremzede Harun Özdemir ise "Bölgede başlatılan inşaat çalışmalarında çalışmalar tamamlanmak üzere zaten. Bu tarihi mahalleler rezerv alan olmuş yerinde dönüşümle yapılmıştı. Cumhurbaşkanımız ve bakanımıza teşekkür ederiz. Bu kadar kısa sürede bu konutların yapılması çok güzel bir şey" dedi.