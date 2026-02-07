Yerli hamsiler tezgahlarda yerini aldı, vatandaşın talebi yoğun

Yerli hamsinin kilosu 150 TL'den satılmaya başladı. Balıkçılar yerli hamsilerin balıkçı tezgahlarıyla buluşmasını mutlulukla karşılıyor, bu durumun da Ramazan ayına kadar devam etmesini temenni ediyor. Yerli hamsi tezgahlarla buluşurken, vatandaşların da hamsilere talebi yoğun oldu.

Balıkçılardan Turgay Memiş, hamsi satışlarının bir buçuk aydır kesilidğini ve bu süreçte de şoklanan hamsilerin tezgahlarda yer aldığını söyledi. Taze hamsilerin tekrar tezgahlarda yerini almasından memnuniyet duyan Memiş, yerli hamsilerin kilosunun 150, istavritin 100, mezgitin ise 200 TL'den alıcılarıyla buluştuğunu belirtti.