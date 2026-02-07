Yerli hamsiler tezgahlarda yerini aldı, vatandaşın talebi yoğun
07.02.2026 15:15
İHA
Yaklaşık bir buçuk aydır tezgahlarda nadir görülen yerli hamsi, yeniden satışa sunuldu. Balıkçılar bu sezonun en kaliteli hamsilerinin çıktığını söyledi.
Yerli hamsinin kilosu 150 TL'den satılmaya başladı. Balıkçılar yerli hamsilerin balıkçı tezgahlarıyla buluşmasını mutlulukla karşılıyor, bu durumun da Ramazan ayına kadar devam etmesini temenni ediyor. Yerli hamsi tezgahlarla buluşurken, vatandaşların da hamsilere talebi yoğun oldu.
Balıkçılardan Turgay Memiş, hamsi satışlarının bir buçuk aydır kesilidğini ve bu süreçte de şoklanan hamsilerin tezgahlarda yer aldığını söyledi. Taze hamsilerin tekrar tezgahlarda yerini almasından memnuniyet duyan Memiş, yerli hamsilerin kilosunun 150, istavritin 100, mezgitin ise 200 TL'den alıcılarıyla buluştuğunu belirtti.
Hamsinin uzun bir aradan sonra tekrar yerini almasına şaşıran balıkçı Ahmet Çoğalmış, yılın bu zamanlarında hamsinin son dönemlerini yaşadığını ve göç zamanı olmasından dolayı da bir süre böyle devam edeceğini öngörüyor.
YASAL UYARI
TRABZON Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. TRABZON Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.