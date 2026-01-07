''Yeşil altın'' olarak biliniyor. Kar yağışı bereketini artırdı

Gaziantep Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı Cuma Yiğit, ‘’Kar yılı var yılı demektir. İnşallah devamı gelir'' dedi.

Antep fıstığı ağaçlarında zararlıların arttığına dikkat çeken Yiğit, "Bu yıl kuraklıktan dolayı Antep fıstığı ağaçlarında haşerat çoğaldı. Çiftçilerimiz sürekli ilaca yükleniyordu. O da ayrı bir maliyetti. Bu karın fıstık ağaçlarına çok faydası oldu. Haşerat öldü'' ifadelerini kullandı.

Antep fıstığında iklim değişikliği nedeniyle geçtiğimiz yıl rekolte düşüşü ve asırlık fıstık ağaçlarında kurumalar yaşandığını belirten Yiğit, Gaziantep’te kar yağışının çiftçi için adeta can suyu olduğunu dile getirdi.