''Yeşil altın'' olarak biliniyor. Kar yağışı bereketini artırdı
07.01.2026 07:25
İHA
Gaziantep’te kuraklık endişesi yaşayan çiftçilerin yüzü kar yağışıyla güldü. ''Yeşil altın'' olarak bilinen Antep fıstığında rekolte beklentisi arttı.
Geçtiğimiz yıl kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya kalan ve rekoltesi düşük olan Antep fıstığı, kar yağışıyla beraber üreticinin yüzünü güldürdü. Bölgede iki gün süren yağış, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde "yeşil altın" olarak nitelendirilen Antep fıstığında verim hedefini olumlu etkiledi.
Daha önceki yıllarda sonbahar mevsiminin çok kurak geçmesi ve barajlardaki suyun azalması nedeniyle kentteki tarım alanlarında ciddi sıkıntılar yaşanmıştı.
Meyve ağaçlarında erken açma tehlikesi baş göstermiş, bu durum ekili hububat alanları ve bahçelerde büyük sorunlar yaratmıştı.
Ancak geçtiğimiz günlerde belli aralıklarla kentte etkili olan kar yağışı, bir nebze de olsa yüzleri güldürdü.
Gaziantep’in yıllar sonra karlı havanın etkisi altına girmesi, özellikle çiftçileri mutlu etti.
Gaziantep Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı Cuma Yiğit, ‘’Kar yılı var yılı demektir. İnşallah devamı gelir'' dedi.
Antep fıstığı ağaçlarında zararlıların arttığına dikkat çeken Yiğit, "Bu yıl kuraklıktan dolayı Antep fıstığı ağaçlarında haşerat çoğaldı. Çiftçilerimiz sürekli ilaca yükleniyordu. O da ayrı bir maliyetti. Bu karın fıstık ağaçlarına çok faydası oldu. Haşerat öldü'' ifadelerini kullandı.
Antep fıstığında iklim değişikliği nedeniyle geçtiğimiz yıl rekolte düşüşü ve asırlık fıstık ağaçlarında kurumalar yaşandığını belirten Yiğit, Gaziantep’te kar yağışının çiftçi için adeta can suyu olduğunu dile getirdi.
YASAL UYARI
GAZIANTEP Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. GAZIANTEP Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.