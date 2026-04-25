Yıkılmak üzereydi, harekete geçildi. 829 yıllık yapı yeniden ayaklanıyor

Sivas Vakıflar Bölge Müdürü Mehmet Ali Çalışkan, Selçuklu Devleti'nin en nadide ve en eski camilerinden olan Ulu Cami'nin restorasyon sürecinin, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından sürdürüldüğünü söyledi.

Caminin 1197'de inşa ettirildiğini ve bugüne kadar ayakta kaldığını belirten Çalışkan, Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve Sivas Ulu Cami Vakfı arasında yapılan protokol kapsamında restorasyon çalışmalarının 25 Temmuz 2025 tarihinde başladığını hatırlattı.

Kış şartları nedeniyle duran restorasyonun yeniden başladığını anlatan Çalışkan, "Yapının en eski orijinal ve ayakta kalan kısmı minaresi. Minarenin 116 santim şakulünden eğik olduğu görülmektedir. Belki de Türkiye'de bugüne kadar yapılacak en kapsamlı ve en özel restorasyon olacaktır" dedi.