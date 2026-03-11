Yılda 10 tondan fazla üretiyor. Bölgede gelir kaynağı oldu

Protein kaynağı mantarın yetiştiriciliğinde, son yıllarda önemli aşamalar kaydedildi.

Anadolu Ajansı'nın Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan edindiği bilgilere göre, Türkiye'de yenilebilir mantarlar, 1960'lı yıllardan itibaren yetiştiriliyor. Ülkede beyaz şapkalı, kestane, istiridye, trüf ve kuzugöbeği mantar türleri ticarete konu oluyor. Tıbbi amaçlı olarak ise reishi gibi bazı mantar türleri de üretiliyor.