Yılda 10 tondan fazla üretiyor. Bölgede gelir kaynağı oldu

11.03.2026 16:47
İHA, AA
Samsun'un Çarşamba ilçesinde istiridye mantarı üretimi her geçen gün artıyor. Yetkililer, istiridye mantarının bölgede gelir kaynağı olduğunu vurguladı.
Çarşamba'da üretim yapan Mürsel Aksar, işletmesini 2021 yılında Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından sağlanan 480 bin TL hibe desteği ile kurdu. Son teknolojiye sahip 7 üretim odası bulunan tesis, yıllık 84 ton üretim kapasitesine ulaştı.
Öte yandan işletmede yer alan yıllık 11 bin ton kapasiteli istiridye mantarı kompost üretim tesisi, üreticinin kendi ihtiyacını karşılamanın yanı sıra bölgedeki diğer üreticilerin kompost ihtiyacına da katkı sağlıyor.
Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise mantar üretiminin artırılması, alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması ve kırsal kalkınmanın desteklenmesi amacıyla üreticilere verilen desteklerin devam edeceği belirtildi.
Protein kaynağı mantarın yetiştiriciliğinde, son yıllarda önemli aşamalar kaydedildi.
Anadolu Ajansı'nın Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan edindiği bilgilere göre, Türkiye'de yenilebilir mantarlar, 1960'lı yıllardan itibaren yetiştiriliyor. Ülkede beyaz şapkalı, kestane, istiridye, trüf ve kuzugöbeği mantar türleri ticarete konu oluyor. Tıbbi amaçlı olarak ise reishi gibi bazı mantar türleri de üretiliyor.
