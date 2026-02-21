Yıllar önce Fuat Paşa için yapılmıştı. Ramazan ayında büyük ilgi görüyor
Kütahya'da, 1898'de dönemin Valisi Fuat Paşa için yapılan ve "Paşa helvası" adını alan geleneksel tatlı, Ramazan ayında vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.
Ramazan ile özdeşleşen Paşa Helvası, Kütahya'da Bitli hevla olarak da biliniyor. Kütahya'nın önemli yöresel lezzetlerinden biri olduğunu söyleyen Rıza Helvacıoğlu, tatlını geçmişten bugüne aynı usulle üretildiğini söyledi. Helvanın sadece ramazana özgü bir tat olarak bilindiğini vurgulayan üretici, Ramazan ayı dışında özellikle gurbetçilerin helvaya yoğun talep gösterdiğini belirtti.
İSMİ 1898'DE VERİLDİ
Helvanın ortaya çıkış hikayesini anlatan Helvacıoğlu, tatlının ilk olarak 1898'de dedesi tarafından dönemin Kütahya Valisi Fuat Paşa için hazırlandığını söyledi. Helvaya ismini verenin de rahmetli dedesi Mustafa Bey olduğunu dile getiren Helvacıoğlu, soyadlarının da Fuat Paşa tarafından verildiğini ekledi.
EN ÖNEMLİ NOKTA MEVSİM ŞARTLARI
Bazı müşterilerin Paşa helvasını, Paşa lokumuyla karıştırdığını söyleyen üretici, ikisinin de farklı tatlılar olduğunun altını çizdi. Paşa helvasının içeriğinde yalnızca susam, tahin ve şeker bulunduğunu belirten Helvacıoğlu, üretimde en önemli unsurun mevsim şartları olduğunu ifade etti.
KİLOSU 340 TL
Helvanın püf noktasının mevsim şartları olduğunu belirten üretici, helvanın sıcak havalarda daha sert, soğuk olduğunda ise daha yumuşak olması gerektiğini ekledi. Yaklaşık 128 yıllık geçmişe sahip Paşa helvanın kilosu 340 TL'ye satılıyor.
Ramazan aylarında Kütahyalıların ve şehre gelen ziyaretçilerin en çok tercih ettiği geleneksel tatlılar arasında yer alıyor.
