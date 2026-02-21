Yıllar önce Fuat Paşa için yapılmıştı. Ramazan ayında büyük ilgi görüyor

Helvanın püf noktasının mevsim şartları olduğunu belirten üretici, helvanın sıcak havalarda daha sert, soğuk olduğunda ise daha yumuşak olması gerektiğini ekledi. Yaklaşık 128 yıllık geçmişe sahip Paşa helvanın kilosu 340 TL'ye satılıyor.

Ramazan aylarında Kütahyalıların ve şehre gelen ziyaretçilerin en çok tercih ettiği geleneksel tatlılar arasında yer alıyor.