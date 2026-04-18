Yıllardan beri ayakta. Mahalleleri birbirine bağlıyor, güvenli bir yaya yolu
18.04.2026 10:24
İHA
Artvin'de Çoruh Nehri üzerindeki asma köprüler, zorlu coğrafyaya rağmen yıllardır bölge halkının ulaşımını sağlamayı sürdürüyor.
Çoruh Nehri üzerindeki asma köprüler, hem ulaşımı sağlıyor hem de kültürel miras olarak varlığını devam ettiriyor. Çoruh vadisinde mahalle ve köyler arasındaki ulaşımı sağlayan asma köprü, yaya ulaşımında büyük önem taşıyor.
GÜVENLİ BİR YAYA GEÇİDİ
Artvin merkez ve Borçka ilçesinde bulunan asma köprüler, mahalleleri birbirine bağlayarak günlük yaşamın da önemli bir parçası oluyor. Karadeniz'in en uzu köprüsü Borçka ilçesindeki 105 metre uzunluğundaki asma köprüyken, ikincilik ise aynı ilçedeki 90 metrelik köprü yer alıyor. Özellikle öğrencilerin okul yoluna giderken yolunu kısaltan köprüler, güvenli bir yaya geçidi sunarak ziyaretçilerin de ilgisini çekiyor.
"YEREL HALKIN GEÇİŞ NOKTASI"
Bölgede yaşayan İsmail Demirhan ise köprülerin geçmişten bugüne önemini anlatarak, “Ben doğmadan önce yapılan bir köprü. Eskiden beri bilirdim. Sadece tahtaları değişti. Burası yerel halkın geçiş noktası. Biz küçükken yüzmek için de gelirdik. Halk ulaşım için kullanıyor, dışarıdan gelenler ise fotoğraf çektiriyor” ifadelerini kullandı.
