Yıllardır yasaklı bölgedeydi. '7 katlı apartman mağara'
11.12.2025 16:31
Son Güncelleme: 11.12.2025 16:31
DHA
Şırnak'ın Gabar Dağı bölgesinde bulunan ve halk arasında '7 katlı apartman mağara' olarak bilinen çok katlı kaya yerleşimi, ziyaretçilerini bekliyor.
Güçlükonak ilçesine bağlı Akdizgin köyü sınırlarında bulunan ve sarp kayalıkların arasına oyularak yapılan kaya yerleşimi, 7 katlı yapısı nedeniyle halk arasında '7 katlı apartman mağara' olarak adlandırılıyor. Uzun süre yasaklı bölgede yer aldığı için ziyaret edilemeyen mağara, son dönemlerde doğa severlerin rotasına girdi. Yerleşimde, geçmişte yaşam alanlarının yanı sıra ibadet ve eğitim amaçlı oyulmuş bölümler bulunduğu, İslam alimlerinin burada talebe yetiştirdiği ifade ediliyor.
Bölge hakkında basın mensuplarına konuşan öğretmen İsmail Vatansever, "Bu tarz yerler, bize nefes alma imkanı tanıyor. O yüzden kıymetini bilmemiz gerek. Ne kadar zengin bir coğrafyada yaşadığımızın farkına varmalıyız" dedi.
Mardin'den mağarayı görmeye gelen Filiz Özbek ise "Muhteşem bir tarih var burada. İnsanı büyüleyen bir tarih. Bizler, bu el değmemiş yerleri diğer insanların da keşfetmesini istiyoruz'' diye konuştu.
YASAL UYARI
ŞIRNAK Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. ŞIRNAK Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.