Yoğun yağışlar bereketini artırdı, tonlarcası yurtdışına gidecek

Geçen yıl maliyetin altında satış yaptıklarını belirten Kaya, bu yıl dönüm başına 4 ila 5 ton rekolte hedeflediklerini ve 10 Mayıs itibarıyla Rusya ile Avrupa ülkelerini de kapsayan geniş bir coğrafyaya ihracatın başlayacağını açıkladı.

Üretim maliyetlerinin karşılanması ve piyasa dengesinin korunması adına yetkililere çağrıda bulunan Kaya, üretici ile tüketici arasındaki köprünün sağlamlaştırılması gerektiğinin altını çizdi.

Marketlerdeki yüksek fiyat artışlarının hem üreticiyi hem de tüketiciyi zor durumda bıraktığını ifade eden Kaya, yerel satıcıların ürünlerini sebze halleri üzerinden temin etmesinin malın gerçek değeri ve piyasadaki fiyat istikrarı açısından büyük önem taşıdığını aktardı.