Yoğun yağışlar bereketini artırdı, tonlarcası yurtdışına gidecek
18.04.2026 10:19
İHA
Türkiye'nin en bereketli topraklarından olan Hatay'ın Amik Ovası'nda ürünler hasat edilmeye başlandı.
Suriye sınırının sıfır noktasında olan Reyhanlı ilçesi Bükülmez Mahallesi'nde 500 dönümlük tarlada, ekimi yapılan soğanda da bereketli hasat için kollar sıvandı.
Geçen yıla göre yoğun yağışların olduğu Amik Ovası'nda rekoltenin yüksek olduğu soğan, tarlada 22 ila 25 TL aralığında alıcı buluyor.
Rekoltenin dönüm başına 5 ton beklendiği soğan, ihracat yoluyla özellikle Rusya ve Suriye'ye gönderiliyor. Yurt içindeyse 81 ile satılıyor.
Türkiye Soğan Üreticileri ve Tedarikçileri Başkanı Reşit Kaya, Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde Suriye sınırına sıfır noktada gerçekleştirilen soğan hasadına dair bazı değerlendirmelerde bulundu.
Bu yıl bol yağışlar neticesinde bereketli bir sezon beklediklerini ifade eden Kaya, tarlada kilogram satış fiyatının 25 TL olarak belirlendiğini, tüketici noktasında ise fiyatların 35 TL bandında seyretmesini öngördüklerini söyledi.
Geçen yıl maliyetin altında satış yaptıklarını belirten Kaya, bu yıl dönüm başına 4 ila 5 ton rekolte hedeflediklerini ve 10 Mayıs itibarıyla Rusya ile Avrupa ülkelerini de kapsayan geniş bir coğrafyaya ihracatın başlayacağını açıkladı.
Üretim maliyetlerinin karşılanması ve piyasa dengesinin korunması adına yetkililere çağrıda bulunan Kaya, üretici ile tüketici arasındaki köprünün sağlamlaştırılması gerektiğinin altını çizdi.
Marketlerdeki yüksek fiyat artışlarının hem üreticiyi hem de tüketiciyi zor durumda bıraktığını ifade eden Kaya, yerel satıcıların ürünlerini sebze halleri üzerinden temin etmesinin malın gerçek değeri ve piyasadaki fiyat istikrarı açısından büyük önem taşıdığını aktardı.
