Yoğurt, et, nohut, taze soğan ve sarımsakla hazırlanıyor. Tescilli lezzet meğer doğal antibiyotikmiş
11.12.2025 10:07
Son Güncelleme: 11.12.2025 10:25
İHA
Kış mevsimi geldiğinde soğuk havalarında etkisiyle gribal enfeksiyonlarda artış yaşanıyor. Gaziantep'in tescilli lezzeti hastalıklara karşı doğal bir ilaç görevi görüyor.
Gaziantep'te kış mevsiminin gelmesiyle birlikte gribal enfeksiyonlara karşı adeta doğal bir ilaç olarak görülen şiveydiz, sofralardaki yerini almaya başladı.
İçerisindeki soğan ve sarımsak nedeniyle "doğal antibiyotik" olarak nitelendirilen tescilli lezzet, özellikle soğuk havalarda vatandaşların en çok tercih ettiği yemekler arasında yer alıyor.
Gastronomi kimliğiyle dünyaya açılan Gaziantep mutfağının öne çıkan kış yemeklerinden şiveydiz, kelle paça gibi sakatat yemeklerini tüketmeyen vatandaşlar için de alternatif bir seçenek sunuyor.
Yoğurt, et, nohut, taze soğan ve sarımsakla hazırlanan şiveydiz, bağışıklığı güçlendirmesi nedeniyle kış aylarında yoğun ilgi görüyor.
Gaziantep'te kış sezonuyla birlikte restoran menülerinde yerini alan bu özel yemeğin porsiyonu 200 TL'den satışa sunuluyor. Peki, şiveydiz nasıl yapılıyor?
"DOĞAL ANTİBİYOTİK" ŞİVEYDİZ NASIL YAPILIYOR?
Şiveydiz, Gaziantep yöresine ait, yoğurtla hazırlanan, bol soğan ve sarımsak kullanılan, kışın doğal antibiyotik olarak görülen bir yemek. Soğan ve sarımsaklarımızı genellikle bahçelerden toplanıyor. Daha sonra temizleyip jülyen şeklinde doğranıyor. Önce haşlama aşamasından geçiriliyor.
Et ve nohutla birlikte pişirilen bu özel karışım, Gaziantep mutfağının tescilli lezzetlerinden biri. Soğan ve sarımsakların baş ve uç kısımlarını temizledikten sonra beyaz kısımlarını jülyen şeklinde doğranıyor.
Et ve nohutu ayrı bir şekilde pişirip daha sonra bu karışıma eklenmesi gerkiyor. Ardından soğan ve sarımsak yemeğe katılıyor. Son olarak, köy yoğurdundan hazırlanan süzme ve kaynatılmış yoğurt yemeğe ekleniyor. Böylece ortaya kış aylarının vazgeçilmez yemeği olan şiveydiz çıkıyor.
KIŞ AYLARINDA GRİPTEN KORUNMAK İÇİN TÜKETİLİYOR
Bu yemek genellikle kış mevsiminde tüketiliyor. Çünkü soğan ve sarımsağın taze olduğu dönem kış aylarıdır. Bu nedenle şiveydiz bir kış yemeğidir. Aynı zamanda doğal bir antibiyotiktir, şifa kaynağıdır. Grip ve soğuk algınlığı başta olmak üzere pek çok kış hastalığına iyi geldiği iddia edilir.
Bu nedenle özellikle kış aylarında mutlaka tüketilmesi önerilir. Şiveydiz gibi ana yemekler zamanla unutulmaya başladı. Biz de bu yemeklerin yeniden hatırlanmasını, güncel hale gelerek tüketilmesini istiyoruz. Çünkü hem vitamin bakımından zengin hem de hastalıklardan koruyucu özelliği olan doğal bir antibiyotik niteliğinde.
YASAL UYARI
GAZIANTEP Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. GAZIANTEP Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.