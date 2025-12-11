Yoğurt, et, nohut, taze soğan ve sarımsakla hazırlanıyor. Tescilli lezzet meğer doğal antibiyotikmiş

Bu yemek genellikle kış mevsiminde tüketiliyor. Çünkü soğan ve sarımsağın taze olduğu dönem kış aylarıdır. Bu nedenle şiveydiz bir kış yemeğidir. Aynı zamanda doğal bir antibiyotiktir, şifa kaynağıdır. Grip ve soğuk algınlığı başta olmak üzere pek çok kış hastalığına iyi geldiği iddia edilir.

Bu nedenle özellikle kış aylarında mutlaka tüketilmesi önerilir. Şiveydiz gibi ana yemekler zamanla unutulmaya başladı. Biz de bu yemeklerin yeniden hatırlanmasını, güncel hale gelerek tüketilmesini istiyoruz. Çünkü hem vitamin bakımından zengin hem de hastalıklardan koruyucu özelliği olan doğal bir antibiyotik niteliğinde.