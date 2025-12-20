Yolun kenarına mağaralar açıldı, nedeni herkesi şaşırttı ''Buraları Ferhat gibi kazmışlar''
20.12.2025 11:36
İHA
Ferhat'ın Şirin uğruna dağları deldiği aşk efsanesinin yaşandığı Amasya'da bu kez pekmez için açılan mağaralar gündem oldu.
Şeyhcui Mahallesi'nde orman yolu olarak bilinen mevkide üstü ağaçlık kayalık alanda kazılan mağaralar, her geçen yıl genişledi. İçerisine birden çok insanın rahatlıkla sığabileceği hale dönüştü. Bölgeden geçenler durumu araştırdı. Mağaraların üzüm pekmezi yapımında kullanılan killi toprağın temini için kazıldığı anlaşıldı.
Zaman zaman insanların buradan toprak götürdüklerini gördüklerini belirten mahalle sakinlerinden Sevgi Taşağıl, "İlk başta toprak kayması gibi düşündüm. Sonra pekmez için kazıldığını öğrendik" dedi. Esra Başkol da, kazılan alanın son 3 yıldır daha da genişlediğini söyledi.
Ercan Eftelioğlu ise "Buraları Ferhat gibi kazmışlar. Bu toprak kullanılmazsa pekmezin kıvamı istenildiği gibi tutmuyor'' ifadelerini kullandı.
Yoldan geçerken karşılaştığı bu durumun tehlike oluşturduğuna işaret eden Cem Yeni, "Ağaçların kökleri dışarı çıkmış. Eğer biraz daha kazarlarsa, ağaçlar yolun kıyısındaki elektrik tellerinin üstüne devrilebilir. Yetkililerin önlem alması gerektiğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.
