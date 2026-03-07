Yöredeki yüzyıllık geçmiş. Sabır ve emekle işleniyor, kadınlara gelir kaynağı oluyor

Kursiyer kadınlar kilim dokuma sanatının başta zor gibi görünse de kısa sürede öğrendiklerini belirtti. Sabır ve emek göstererek eserler çıkaran kadınlar, bu sanatın kendilerine mutluluk verdiğini ve ekonomik olarak da katkı sağladığını dile getirdi.

Kadınlar geldikleri kurs sayesinde hem üretmenin hem de kültürel mirası yaşatmanın gururunu yaşıyor, boş zamanlarını da değerlendirerek aile bütçelerine katkı sağladıklarını da ekliyorlar.