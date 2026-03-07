Yöredeki yüzyıllık geçmiş. Sabır ve emekle işleniyor, kadınlara gelir kaynağı oluyor
Giresunlu kadınlar, hem geleneksel kilim dokuma sanatını yaşatıyor, hem de kültürel mirası gelecek kuşaklara aktarıyor.
Yöredeki yüzyıllık geçmişi olan Karabulduk kilimleri, halk merkezindeki kurslarla yeniden hayat buluyor. Çoğunluğu ev hanımlarından oluşan kursiyerler geçmişten gelen kültürel mirası, sabır ve emekle dokuyarak hem üretiyorlar hem de ev ekonomisine katkı sağlıyor.
Kilim dokuma kursunda öğreticilik yapan Gülçin Çakır, yöreye özgü kilimleri geçmişte koyun yünüyle ve kök boyalarla renklendirerek üretildiğini anlattı. Bu geleneği yaşatmada kadınların büyük rol aldığını belirten Çakır; geçmişte kadınların koyun yününü kırkarak taradığını, eğirdiğini ve kök boya ile renklendirerek kendi kilimlerini ürettiklerini ifade etti.
YÖRESEL VE GELENEKSEL DESENLER
Kurs sayesinde tekrar günümüze kazandırılan kilimlerde hem yöresel hem geleneksel desenler bir araya getirilerek dokuma yapılıyor. Çakır, kilim dokuma sanatının zorla yapılmayacağını, emek ve sabır isteyen bir iş olduğunu söyledi. Bir kilimin tamamlanmasının bazen aylar aldığını söyleyen öğretici, üretilen kilimlerin çoğunun ilçe ve ildeki kurumlar tarafından ve şehre gelen misafirler tarafından satın alındığını belirtti.
SABIR VE EMEK
Kursiyer kadınlar kilim dokuma sanatının başta zor gibi görünse de kısa sürede öğrendiklerini belirtti. Sabır ve emek göstererek eserler çıkaran kadınlar, bu sanatın kendilerine mutluluk verdiğini ve ekonomik olarak da katkı sağladığını dile getirdi.
Kadınlar geldikleri kurs sayesinde hem üretmenin hem de kültürel mirası yaşatmanın gururunu yaşıyor, boş zamanlarını da değerlendirerek aile bütçelerine katkı sağladıklarını da ekliyorlar.
