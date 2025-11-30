Yorgancılık "Çingene Kızı"yla tekrar hayat buluyor
30.11.2025 13:14
AA
Kilis'in kaybolmaya yüz tutmuş yorgancılık sanatı, "Çingene Kızı"yla yeniden canlanıyor.
Kilis Valiliği, Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile İnsani ve Sosyal Gelişme Derneği İktisadi İşletmesi işbirliğiyle hayata geçirilen "Geleneksel El Sanatları Merkezi Projesi" kapsamında 25 kadına yorgancılık eğitimi verildi.
Eğitimleri başarıyla tamamlayan kadınların el emekleri, yatak mağazalarında satışa sunuldu. Yapılan proje ile Kilisli kadınların üretim becerileri desteklenirken bir yandan da yorgan ustalarının geleneksel el sanatları, modern tasarımlarla buluşturuldu.
"ÇİNGENE KIZI" YORGANLARDA
Kadınların yorgan ustalarından eğitim alarak projeye dahil edildiğini belirten Masmanacı, yorganları dünyaca ünlü "Çingene Kızı" motifi baskısı yaparak modernize ettiklerini anlattı.
Yorgancılığın erkek mesleği olarak bilindiğini söyleyen Masmanacı, şöyle konuştu:
"Kadınlarımızın emektar elleri bu tarz işlere yatkın. Yorgancılık zor ama ustalarımızdan yardım alan kadınlarımız yorgan işlemeyi öğrendi. Kadınlarımız çok severek yapıyor. Yaparken stres atıyorlar. Kadının başaramayacağı bir şey yok. Kadınlarımız 'Yorgancılıkta da varız.' diyor. Yatak firmalarına üretim yapmaya başladık. Bu sayede kadınlarımız aile ekonomisine de katkı sunuyor."
"YORGANCILIK DİKKAT GEREKTİREN ZOR BİR İŞ"
Yarım asırdır yorgancılığa emek veren Mehmet Emin Alperen, unutulmaya yüz tutmuş coğrafi işaretli Kilis yorganlarını yeniden canlandırmak için çalıştığını anlattı.
Alperen, "Çingene Kızı motifi ile yorganlarımızı modernize ediyoruz. Erkek mesleği olan yorgancılığı proje dahilinde kadınlara öğreterek onların aile ekonomisine katkı sunuyoruz. Yorgancılık dikkat gerektiren zor bir iş. Bizim işimiz iğne ile kuyu kazmanın tam karşılığı" diye konuştu.
“PSİKOLOJİK OLARAK BİZİ RAHATLATIYOR”
Gülizar Yalçın, yorgan işlemeyi ustalar sayesinde öğrendiğini ve bu sayede aile bütçesine katkı sağladığını söyledi.
Yalçın, "Ustalarımız sayesinde bu zor mesleği öğrendik. Psikolojik olarak da bizi rahatlatıyor. Yeni bir desen işlediğimizde ortaya çıkan eser bize mutluluk veriyor." dedi.
Cennet Demir de modernize edilen yorgana ilginin fazla olduğunu da ekledi.
