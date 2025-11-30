Yorgancılık "Çingene Kızı"yla tekrar hayat buluyor

Yarım asırdır yorgancılığa emek veren Mehmet Emin Alperen, unutulmaya yüz tutmuş coğrafi işaretli Kilis yorganlarını yeniden canlandırmak için çalıştığını anlattı.

Alperen, "Çingene Kızı motifi ile yorganlarımızı modernize ediyoruz. Erkek mesleği olan yorgancılığı proje dahilinde kadınlara öğreterek onların aile ekonomisine katkı sunuyoruz. Yorgancılık dikkat gerektiren zor bir iş. Bizim işimiz iğne ile kuyu kazmanın tam karşılığı" diye konuştu.

“PSİKOLOJİK OLARAK BİZİ RAHATLATIYOR”

Gülizar Yalçın, yorgan işlemeyi ustalar sayesinde öğrendiğini ve bu sayede aile bütçesine katkı sağladığını söyledi.

Yalçın, "Ustalarımız sayesinde bu zor mesleği öğrendik. Psikolojik olarak da bizi rahatlatıyor. Yeni bir desen işlediğimizde ortaya çıkan eser bize mutluluk veriyor." dedi.

Cennet Demir de modernize edilen yorgana ilginin fazla olduğunu da ekledi.