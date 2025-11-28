Yörüklerin favori yemeği dünya listesinde ilk 10'a girdi

Turizmci İsmail Düşmez, kebabın Milas'ın Çökertme köyünden çıktığını anlattı. Çökertme kebabının geçmişinin 19'uncu yüzyıla kadar dayandığını ifade eden Düşmez, şu ifadeleri kullandı:

“Oradaki Yörüklerin kullandığı hızlı ve çabuk yapılan yemek türüdür. 1980'lı yıllardan sonra menülerimize girmiştir. O yıllardan sonra popülaritesi artmıştır. Şu anda da dünyada ilk 10 yemek içerisine girmiştir. Dünyanın birçok bölgesinden gelen misafirler bu yemeği çok seviyor ve lezzetli buluyor. O yüzden çok tercih ediyorlar.”