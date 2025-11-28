Yörüklerin favori yemeği dünya listesinde ilk 10'a girdi
28.11.2025 17:21
Muğla'nın Bodrum ilçesinde ilgi gören yöresel tatlardan olan tescilli çökertme kebabı, uluslararası gastronomi listesindeki yeriyle lezzetini bir kez daha kanıtladı.
Milas ve Bodrum yöresinde, özel baharatlarla pişirilen dana etinin domates sosuyla kibrit inceliğinde kızartılmış patateslerin üzerine konulmasıyla hazırlanan, tercihe bağlı sarımsaklı yoğurtla sunulan çökertme kebabı, yöre halkının yanı sıra yerli ve yabancı ziyaretçiler tarafından da sıkça tercih ediliyor.
Gastronomi dünyasının önemli kaynaklarından biri olan TasteAtlas'ın "Dünyanın En İyi 100 Yemeği (100 Best Dishes in the World)" listesinde yedinci sırada gösterilen çökertme kebabı, kentteki restoranların menülerinde en çok yer alan lezzetler arasında bulunuyor.
Bodrum Ticaret Odası tarafından yapılan çalışmalarla kısa süre önce coğrafi işaret alan yemeğin uluslararası gastronomi vitrininde zirvedeki yemekler arasında gösterilmesi ilçede gurur kaynağı oldu.
Turizmci İsmail Düşmez, kebabın Milas'ın Çökertme köyünden çıktığını anlattı. Çökertme kebabının geçmişinin 19'uncu yüzyıla kadar dayandığını ifade eden Düşmez, şu ifadeleri kullandı:
“Oradaki Yörüklerin kullandığı hızlı ve çabuk yapılan yemek türüdür. 1980'lı yıllardan sonra menülerimize girmiştir. O yıllardan sonra popülaritesi artmıştır. Şu anda da dünyada ilk 10 yemek içerisine girmiştir. Dünyanın birçok bölgesinden gelen misafirler bu yemeği çok seviyor ve lezzetli buluyor. O yüzden çok tercih ediyorlar.”
