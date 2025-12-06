Yukarıdan kartal yuvasını andırıyor, Türkiye'nin en iyi korunan bölgelerinden biri

Termessosluların savaşçı ve özgürlüklerine düşkün olduğuna işaret eden Koçak, "Bağımsızlıklarını Roma döneminde bile korumuşlar. Termessos'taki sikkelerde hiçbir zaman imparator portresi basılmamış. Hep kendi kahramanlarını, tanrılarını sikkelerin üzerine basarak bağımsız olduklarını belirtmişler." dedi.

Termessos'a gelen ziyaretçilerin öncelikle doğayı sevmesi gerektiğini anlatan Koçak, "Termessos, milli park sınırları içerisinde. Yaban hayatı da olduğu için belli bir saatte girişleri kapatıyoruz. Ziyaretçiler kentin nekropollerini mutlaka görmeliler. Lahitlerin, mezar yapıların hepsi çok süslü. Üzerlerinde çeşitli kabartmalar var." diye konuştu.