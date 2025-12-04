Yüksek potasyumlu topraklarda yetişiyor, fiyatı 10 liraya düştü
04.12.2025 11:22
Ünlü Çanakkale domatesinin son hasadı yapılırken, fiyatı 40 TL'den 10 TL'ye kadar düştü.
Çanakkale'nin kendine has aroması ile tanınan domatesi, lezzetini Kaz Dağları ile Çanakkale Boğazı'ndan esen rüzgarların yanı sıra potasyum oranı yüksek topraklarından alıyor.
Bayramiç, Ezine ve merkeze bağlı batak ovasında yetişen meşhur Çanakkale domatesinin bazı tarlalarda son hasadı yapılıyor.
Yağmurların bölgede yoğun yağması nedeniyle tarlada nadir de olsa kalan Çanakkale domateslerinin bozulmaması için üreticiler tarlada kalan son domatesleri satıyor.
Sezon ortasında 40 TL gibi fiyatlara satılan Çanakkale domatesi, son hasadında Bayramiç ilçe pazarı tezgahlarında 10 TL'ye kadar düştü.
