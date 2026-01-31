Yumurta parasıyla yaptırıldı. 395 yıllık cami depremlere rağmen ayakta duruyor
31.01.2026 11:33
Son Güncelleme: 31.01.2026 12:09
İHA
Kocaeli'de, 1631 yılında Yumurtacı Muhammet Ali Ağa'nın yumurta satarak biriktirdiği paralarla inşa ettirdiği rivayet edilen cami, restorasyona alındı.
İzmit ilçesinde bulunan ve 17. Osmanlı padişahı 4. Murad döneminde Yumurtacı Muhammet Ali Ağa tarafından yaptırılan cami, Osmanlı döneminin sivil mimari özelliklerini taşıyan nadir eserler arasında yer alıyor.
Kerpiç yapısı, ahşap çatısı ve dikdörtgen planıyla dikkati çeken tarihi ibadethane, bölgede yüzyıllar içinde yaşanan birçok yıkıcı depremi yapısal hasar görmeden atlattı.
Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyetindeki cami, başlatılacak kapsamlı tadilat ve restorasyon çalışmalarının ardından yeniden cemaatle buluşacak.
Hacı Hasan Mahallesi Muhtarı Ömer Uzun, Yumurtacı Cami'nin hikayesinin ve sağlamlığının bölge halkı için büyük önem taşıdığını vurguladı.
Kerpiç yapıya sahip olan caminin ahşap çatı ile örtülü olduğunu ve 5 büyük deprem atlattığını aktaran Uzun, "Camimiz zaman içinde çeşitli onarımlar gördü ve bugüne kadar ulaştı. Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait bir yapı. Şu an kapalı çünkü tadilat süreci başlayacak. Restorasyonla birlikte yeniden ibadete açılmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
Cami bahçesinde yapıyı inşa ettiren Yumurtacı Mehmet Ali Ağa'nın mezarının da bulunduğunu belirten Uzun, "Arka taraftaki anıtlarda da Osmanlı döneminde camiye yardım eden kişilerin kabirleri yer alıyor. Burası sadece bir ibadethane değil, aynı zamanda yaşayan bir tarih" diye konuştu.
