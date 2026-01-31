Yumurta parasıyla yaptırıldı. 395 yıllık cami depremlere rağmen ayakta duruyor

Kerpiç yapıya sahip olan caminin ahşap çatı ile örtülü olduğunu ve 5 büyük deprem atlattığını aktaran Uzun, "Camimiz zaman içinde çeşitli onarımlar gördü ve bugüne kadar ulaştı. Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait bir yapı. Şu an kapalı çünkü tadilat süreci başlayacak. Restorasyonla birlikte yeniden ibadete açılmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.