Yurt dışı pazarlarına satılıyor. Gölü kurutur dendi, balıkçılara sağlam gelir kaynağı oldu
03.03.2026 13:07
İHA
Bursa'da avlanan İsrail sazanı, yurt dışı pazarına ihraç edilerek bölge balıkçılarına da gelir kapısı oluyor.
Yıllardır Uluabat Gölü'nde çıkan ve balıkçılara kazanç sağlayan turna ve sazan gibi diğer balıklar ve tatlısu ıstakozunun avı azalırken, İsrail sazanı avı ise hızla arttı. İsrail sazanı, göle kıyısı olan yerleşim yerlerindeki balıkçılara ek gelir kaynağı oldu.
BALIKÇILAR İÇİN AVANTAJ
Gölyazı mahallesi muhtarı Mustafa Cihanoğlu, yağışların etkisiyle su seviyesinin artmasının balıkçıların yüzünü güldürdüğünü söyledi. Gölde balık miktarının artmasını bekleyen Cihanoğlu, İsrail sazanının ilk göle geldiği zaman gölü yok edeceği yönünde söylentilerin olduğunu belirtti. 20-30 yıldır Uluabat Gölü'nde bulunan İsrail sazanının, bu süreçte gölde bir sıkıntı yaşatmadığını ekleyen Cihanoğlu, balıkçıların ağırlıklı olarak bu türden kazanç sağladığını söyledi.
Yakalanan balıklar Suriye ve Irak'a ihraç ediliyor. Diğer türlerin azalmasıyla beraber İsrail sazanı balıkçılar için de bir avantaj oldu.
SAĞLAM BİR GELİR KAPISI
Gölyazı Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Topsezer, şu an için gölde sazan avcılığının sürdüğünü ve 15 Mart'ta ise sazan avı yasağının başlayacağını açıkladı. Şu an avının yasak olduğu turna balığı avının ise 1 Nisan'da başlayacağını ekleyen Topsezer, İsrail sazanı avı yapıldığını ve bu balıkların önce soğuk hava depolarına teslim edildiğini devamında da firmaların bu balıkları ihraç ettiğini belirtti.
İsrail sazanı bölgedeki balıkçılar için sağlam bir gelir kapısı haline geldi.
