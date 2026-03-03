Yurt dışı pazarlarına satılıyor. Gölü kurutur dendi, balıkçılara sağlam gelir kaynağı oldu

Gölyazı mahallesi muhtarı Mustafa Cihanoğlu, yağışların etkisiyle su seviyesinin artmasının balıkçıların yüzünü güldürdüğünü söyledi. Gölde balık miktarının artmasını bekleyen Cihanoğlu, İsrail sazanının ilk göle geldiği zaman gölü yok edeceği yönünde söylentilerin olduğunu belirtti. 20-30 yıldır Uluabat Gölü'nde bulunan İsrail sazanının, bu süreçte gölde bir sıkıntı yaşatmadığını ekleyen Cihanoğlu, balıkçıların ağırlıklı olarak bu türden kazanç sağladığını söyledi.

Yakalanan balıklar Suriye ve Irak'a ihraç ediliyor. Diğer türlerin azalmasıyla beraber İsrail sazanı balıkçılar için de bir avantaj oldu.