Yüzlerce ailenin geçim kaynağı: Sabun ve şampuan yapımında kullanılıyor
13.11.2025 12:34
DHA
Hatay'ın Samandağ ilçesinde ormanlarda kendiliğinden yetişen defne çalılarında köylülerin hasadı başladı.
Samandağ ilçesi Kapısuyu Mahallesi’nde yaşayanlar, ormanlarda doğal olarak yetişen defne çalılarından yaprak toplayıp aile bütçelerine katkı sağlıyor. Mahalleliler, topladıkları defne yapraklarını kurutma ve ayıklama işlemlerinin ardından balyalayıp satışa hazırlıyor.
Kurutulan yapraklar, toptancılar aracılığıyla Türkiye’nin dört bir yanına gönderiliyor. Defne yaprağı; yağ, sabun, şampuan, baharat, krem ve esans üretiminde kullanılıyor.
Köylüler topladıkları defne yaprağının kilosunu 11 TL’den toptancılara satıyor, 4 bin 680 dekar alanda da 5 bin 850 ton rekolte elde ediliyor. İşlendikçe katma değeri artan defne, her yıl yüzlerce ailenin geçim kaynağını oluşturuyor.
Köylülerden Yılmaz Çelikkol, "Defne çalılarını biz buradan topluyoruz, fabrikalar alıp işliyorlar. Bölge halkı için defne, sadece bir bitki değil; emeğin ve geçim mücadelesinin bir parçası'' dedi.
Çelikkol, defne sezonu geldiğinde köylerde hareketlilik olduğunu ve orman yollarının insanlarla dolduğunu anlattı. Çelikkol, bu çok amaçlı bitkinin Hatay ekonomisine önemli katkı sunduğunu da sözlerine ekledi.
YASAL UYARI
