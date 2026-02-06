Yüzlerce metrekarelik alana yayılmış. Her kazıda farklı bir detay ortaya çıkıyor
06.02.2026 14:18
İHA
Kayseri'nin İncesu ilçesinde İç Anadolu'nun en büyük mozaik yapısının yer aldığı bölgenin ören yeri olarak ilan edilmesi için çalışma başlatıldı.
İncesu'ya bağlı Örenşehir Mahallesi Köy İçi mevkiinde büyükşehir belediyesinin desteği ve Kayseri Müze Müdürlüğü'nün denetiminde arkeolojik kazılar sürerken, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca bölgenin ören yeri olarak ilan edilmesi için harekete geçildiği bildirildi.
Kazı çalışmaları hakkında bilgi veren İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, alanda 600 metrekareyi geçen bir mozaik tabanının bulunduğunu belirtti.
Devam eden kazılarda çok önemli bir aşamaya gelindiğini ifade eden Dursun, ‘’İlk başladığımızda mozaiklerin bir kısmı biliniyordu. Her yıl yapılan yeni çalışmalarla, bu mozaiklerin ne kadar daha geniş bir alana yayıldığını görmüş olduk'' dedi.
Dursun, sözlerine şu şekilde devam etti:
‘’600 metrekareyi geçen bir mozaik tabanından bahsediyoruz. Özellikle baktığımızda, buradaki mozaiklerin Geç Roma-Erken Bizans Dönemi'ne tarihlendirildiğini görüyoruz. Döneminin çok ilerisinde bir sunumu yansıtıyor. Oldukça nitelikli ve çoğu sağlam şekilde açığa çıkarıldı.''
Dursun, kazı çalışmaları yapılırken bir yandan da bulunan mozaiklerin restorasyonlarının gerçekleştiğini aktardı.
Alanında uzman kişiler tarafından temizleme çalışmaları yapıldığını belirten Dursun, ‘’Buranın, döneminin yöneticisinin idari noktalarından biri olduğu düşünülüyor. Hatta ortaya çıkan kitabelerden, o dönemin imparatorunun burada konaklamış olabileceğine dair hocalarımızın da görüşleri mevcut" dedi.
Bölgenin ören yeri olarak ilan edilmesi için bakanlık tarafından gerekli sürecin başlatıldığını aktaran Dursun, "Çalışmalar tamamlandıktan ve gerekli izinler alındıktan sonra, mozaiklerin yerinde korunarak ziyaretçilere açılması planlanıyor. Şu anda proje aşamasındayız'' ifadelerini kullandı.
YASAL UYARI
KAYSERI Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. KAYSERI Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.