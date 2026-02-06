Yüzlerce metrekarelik alana yayılmış. Her kazıda farklı bir detay ortaya çıkıyor

Devam eden kazılarda çok önemli bir aşamaya gelindiğini ifade eden Dursun, ‘’İlk başladığımızda mozaiklerin bir kısmı biliniyordu. Her yıl yapılan yeni çalışmalarla, bu mozaiklerin ne kadar daha geniş bir alana yayıldığını görmüş olduk'' dedi.

Dursun, sözlerine şu şekilde devam etti:

‘’600 metrekareyi geçen bir mozaik tabanından bahsediyoruz. Özellikle baktığımızda, buradaki mozaiklerin Geç Roma-Erken Bizans Dönemi'ne tarihlendirildiğini görüyoruz. Döneminin çok ilerisinde bir sunumu yansıtıyor. Oldukça nitelikli ve çoğu sağlam şekilde açığa çıkarıldı.''