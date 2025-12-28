Zararı bir bir ortaya çıkınca ona ilgi arttı. Mikrop öldürücü ve gribe iyi geliyor

Hatice Ağzıtemiz, "Günde en az bir bardak bitki çayı tüketmeye çalışıyorum. Soğuk aylarda hastalıklardan korunmak için çok iyi bir tercih" dedi.

Serkan Aydoğar da "Ihlamur, papatya ve biskus gibi bitkileri kullanmayı tercih ediyoruz" diye konuştu.

Nazım Sayar ise şunları söyledi: "Birçok bitkiler mikrop öldürücü ve gribe, soğuk algınlığına iyi gelen ilaçlardır."